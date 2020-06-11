В Армении впервые проведена позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ) – современное исследование, крайне необходимое для диагностики и мониторинга лечения рака.

Как отметил директор Центра по производству радиоизотопов Ованнес Зограбян, телефонные звонки к ним не прекращаются, обращающихся много. «Очень много звонят, люди хотят удостовериться, что смогут пройти обследование, потому что у них есть проблемы с выездом за границу», - сказал он, добавив, что на данный момент обследование стоит 450 тысяч драмов (около 930 долларов).

Для такого обследования больные раком раньше вынуждены были ехать в Грузию, Россию или Европу, если, конечно, они могли себе позволить это. Исследования в Армении тоже недешевы, но в условиях закрытых границ и отсутствия полетов для многих это является спасением.

«В плане качества нашей работы мы не уступаем ни одной европейской стране», - заверил Зограбян.

Уже более десяти лет в Армении говорят о возможной революции в области отечественной диагностики рака посредством циклотрона – малого ускорителя Института физики. За этот период были потрачены миллионы евро, полученные в виде кредитов. На средства правительства Бельгии и Всемирного банка был построен центр, а циклотрон никак не запускался. Год назад благодаря специалистам из Института физики и приглашенному в Армению профессору физического факультета Университета Нотр-Дам, всемирно известному физику Ани Апраамян был запущен циклотронный ускоритель и был произведен первый изотоп, который после очистки становится препаратом для инъекции пациенту, а затем для проведения ПЭТ.

Профессор Апраамян сейчас немного расстроена тем, что о первом обследовании ПЭТ в Армении она узнала, находясь в Соединенных Штатах: «Я тратила деньги, привозила материалы для работы, тратила время на то, чтобы привезти людей из России, Европы, Америки, чтобы они работали. Похоже, в Армении это делается так. Конечно же, я расстроена. Но если честно, для меня важнее, чтобы для людей в Армении было нечто подобное».

Ани Апраамян вспоминает разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, когда она уже была в Армении для запуска циклотрона. «В прошлом году господин Пашинян меня спросил, почему циклотрон до сих пор не работает. Я сказала ему: потому что люди не хотели, чтобы он работал».

Теперь, когда первое исследование успешно проведено, профессор надеется, что рак не будет приговором для тех, кто живет в Армении: «Каждый год много людей в Армении умирают от рака. Почему? Когда можно выявить болезнь на ранних стадиях, ее можно успешно лечить, человек может жить и работать».

По словам Апраамян, 450 тысяч драмов на одно обследование – это дорого, но она ожидает, что государство обеспечит госзаказ для определенного количества пациентов.

Как отметил директор Центра радиоизотопов, вопрос размещения госзаказа пока не обсуждался.

Министр здравоохранения Арсен Торосян первым в своем посте в Facebook накануне сообщил об успешно проведенном обследовании ПЭТ. «Наконец, первая позитронно-эмиссионная томография была проведена в Армении после 10-летнего ожидания. Это победа для нашей страны!» - написал он.

А директор Института физики напоминает, насколько скептически министр относился к самой идее запуска циклотрона.

Торосян в свое время говорил: «Между нами говоря, даже если он будет запущен, очень большой вопрос, будет ли он рентабельным. Потому что изначально планировалось, что это будет небольшая часть более крупного комплекса, который может быть в целом рентабельным».

Директор Центра радиоизотопов Ованнес Зограбян отметил, что даже сегодня у них нет расчетов относительно ожидаемого количества пациентов, рентабельности и так далее. «Главное это то, что центр запущен со всеми своими звеньями», - сказал он.

Несмотря на успех, существует неопределенность в плане дальнейшего развития ядерной медицины в Армении. Дело в том, что еще в 2013 году правительство подписало контракт с оффшорной компанией из Вирджинии, Global Medical Solutions, по которому эта компания получила эксклюзивные права на управление и эксплуатацию центра по производству радиоизотопов. Компания обещала инвестировать 14 миллионов долларов.

«Они не провели ни одного дня в этом центре. Как это их [центр]?» - недоумевает Ани Апраамян.

Вопрос о расторжении контракта с оффшорной компанией уже более года стоит на повестке дня правительства Армении. По сообщению пресс-службы правительства, компания Global Medical Solutions обратилась в арбитражный суд, но сейчас процесс приостановлен, поскольку стороны пытаются урегулировать циклотронный спор путем примирения.