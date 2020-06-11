Армения отказалась от части российского кредита на модернизацию ААЭС

Армения отказалась от части российского кредита на модернизацию Армянской АЭС. Вместо этого правительство Армении выделило из государственного бюджета более 63 млрд драмов на переоснащение и модернизацию второго энергоблока АЭС.

«В связи с событиями, имевшими место до 2019 года, не было возможности полностью израсходовать имеющуюся сумму кредита. Остаток на данный момент составляет 107 млн долларов», - после заседания правительства сказал журналистам министр территориального управления и инфраструктур Сурен Папикян.

Для продления срока эксплуатации второго энергоблока Мецаморской АЭС на 10 лет правительство Армении в 2015 году заключило с Россией кредитное соглашение на сумму 270 млн долларов. Уже в этом году российская сторона предложила продлить кредит еще на два года, однако ужесточила условия, предложив направить 80% кредита на услуги российских компаний и приобретение российского оборудования.

Однако, по мнению правительства, такой подход создает монопольное положение для российских производителей и поставщиков услуг, ограничивает возможность приобретения качественных и значительно более дешевых товаров и услуг.

Премьер-министр на заседании правительства отметил, что российский кредит по своим размерам и условиям не очень подходит для организации дальнейшей деятельности атомной электростанции. «В этом случае мы можем полностью уместить процесс закупок в рыночную логику и покупать товары на рынке на конкурентной основе, что подразумевает, что в данном случае цены на товары будут значительно ниже. Мы надеемся также, что с точки зрения качества, по крайней мере, они не будут уступать тем товарам, которые мы приобретали на прежних условиях», - сказал Пашинян.

Премьер-министр заявил, что перед правительством стоит задача повысить эффективность работы АЭС, подчеркнув: «Речь идет не только об управлении, но и о задаче по обеспечению энергетической безопасности».