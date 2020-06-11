Полиция объясняет: Гражданин, который виден на кадрах в репортаже Радио Азатутюн, представил причину, по которой не носит маску

Полиция объяснила, что гражданин, который, наряду с другими ереванцами, был упомянут во вчерашнем репортаже Радио Азатутюн, представил правоохранительным органам причину, по которой он не носит маску – она связана с проблемами со здоровьем.

«Вчера в одном из репортажей Радио Азатутюн был виден гражданин без маски, которого полицейские останавливают, он показывает какой-то документ и уходит. Мы уточняем, что гражданин представил полиции причину, по которой он не носит маску, она связана с проблемами со здоровьем, на что было указано в военном билете», - сообщает полиция.

Отметим, что во вчерашнем репортаже об этом гражданине говорилось: «Другой человек на протяжении долгого время не надевал маску. Полицейский наконец подошел к нему и, вероятно, поинтересовался, почему на нем нет маски. Последний показал какое-то удостоверение и без штрафа ушел. Сегодня мы еще раз поинтересовались в офисе коменданта, есть ли граждане, которые имеют право не носить маску в открытых общественных местах. Нам сказали, что это дети до 6 лет, велосипедисты или люди, занимающиеся спортом на улице».

В связи с эпидемией коронавируса ношение масок во всех общественных местах в Армении является обязательным.