Они строят себе политическое надгробие – Пашинян ответил на призыв о привлечении его к ответственности

«В Армении распространяется также и политический коронавирус», - на сегодняшнем брифинге по коронавирусу заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, реагируя на критику со стороны партии АРФ «Дашнакцутюн».

Представители внепарламентской партии, в частности, заявили, что «все должностные лица, провалившие борьбу с коронавирусной эпидемией, начиная с главного ответственного Никола Пашиняна, должны быть привлечены к ответственности».

«По большому счету, для АРФ «Дашнакцутюн» ничего не изменилось, потому что представители АРФ «Дашнакцутюн» говорили с той же риторикой и с подтекстом отставки правительства и летом 2018 года, когда с момента формирования правительства прошло всего 1-2 месяца. Создается впечатление, что в Армении распространяется не только медицинский коронавирус, но и политический коронавирус, который, в отличие от коронавируса в здравоохранительной системе, по моему мнению, приведет к политической гибели всех политических и общественных сил, имеющих такую бациллу. Это мое убеждение. Увидите, что эти политические силы будут полностью вытеснены из политической и общественной жизни Армении, потому что своей деятельностью сегодня они фактически строят собственное политическое надгробие», - заявил премьер-министр.

Никол Пашинян заявил, что сегодня показатели борьбы с коронавирусом в Армении в несколько раз лучше, чем у наиболее развитых стран мира.

«Это и число умерших на миллион, и многие другие показатели. Я что-то не вижу распространения политической бациллы в других развитых странах мира, как это происходит в Республике Армения. Но если мы говорим в военной логике, и люди хотят видеть действия правительства в рамках военной логики, давайте рассмотрим это в рамках военной логики. А что во время войны делают с теми, кто распространяет панику? А что делают с теми, кто распространяет дезинформацию во время войны? А что делают с теми, кто выступает против командира во время войны? Их судят по законам военного времени. Естественно, мы не проводим такую политику, потому что мы демократическая страна», - добавил Никол Пашинян.

Более того, по словам премьер-министра, демократия полезна даже в этот период эпидемии. «Потому что некоторые круги полностью и открыто демонстрируют свою сущность, и я не сомневаюсь, что те, кто демонстрируют эту сущность, будут выброшены на свалку истории Армении. Они уже находятся на этой свалке, сейчас идет процесс покрытия этой свалки очень мощным саркофагом. Слава Богу, это делает не правительство, потому что у правительства нет такой цели и намерения, это делают сами эти силы, и, конечно, это делает общественность своим однозначным отношением», - заявил Пашинян.

Глава правительства подчеркнул, что учиться на опыте, ошибках в борьбе с текущей эпидемией свойственно всем государствам. А результаты, по его словам, можно будет подвести только тогда, когда эпидемия закончится.

«Тогда мы возьмем бумагу и ручку, проведем сравнения, запишем нашу ситуацию и посмотрим, кто чего достиг, кто что потерял, кто как справлялся с эпидемией», - сказал премьер-министр Армении.

Отметим, что недавно АРФ «Дашнакцутюн», требуя проведения внеочередного заседания парламента и заявляя о провале и неспособности правительства, предупредила власть, что она является «единственным виновником и ответственным за дальнейшее ухудшение ситуации со всеми возможными последствиями».