Литва решила отправить врачей в Армению

Литва собирается отправить врачей и экспертов в Армению для поддержки страны в борьбе с коронавирусом. Об этом сегодня на своей странице в Twitter написал министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

«Армения продолжает интенсивно бороться с эпидемией. Сегодня литовское правительство решило направить группу врачей и экспертов для поддержки Армении в борьбе против Covid-19», - написал министр иностранных дел Литвы.

Он завершил свой пост в Twitter обращением по-армянски: «Вместе мы преодолеем все испытания».