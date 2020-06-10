COVID-19: За сутки в Армении выявлено 428 новых случаев, выздоровели 775, 10 человек скончались

Согласно Национальному центру по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 428, в общем составив 14103.

Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 10 июня число выздоровевших пациентов увеличилось на 775 и сейчас составляет 5226.

Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 10 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 227.

Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 77 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам. Трое таких пациентов умерло в последние 24 часа.

Отметим, что на данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 8573, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 73156.