COVID-19: За сутки в Армении выявлено 350 новых случаев, выздоровели 352, 6 человек скончались

Число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 350, а число выздоровевших - на 352.

Наконец, в Армении число выздоровевших, пусть и всего на два, но превысило число новых инфицированных.

В воскресенье по причине дезинфекции лаборатории Национального центра по контролю и профилактике заболеваний тестирование не проводилось, вчера процесс возобновился. В результате тестирования около 1400 человек были выявлены 350 новых случаев.

Пресс-секретарь Министерства здравоохранения Алина Никогосян сказала, что пока рано делать выводы о том, что люди стали более бдительными и следуют противоэпидемическим правилам.

Как пояснил министр здравоохранения Арсен Торосян, большое число выздоровевших сегодня (завтра их число будет еще больше), обусловлено тем, что лечащиеся дома бессимптомные пациенты и пациенты с легкой формой заболевания через 14 дней без тестирования считаются выздоровевшими.

Министр отметил, что это стало результатом изменения стратегии, а не прорывом.

На брифинге, состоявшемся после заседания комендатуры, премьер-министр Никол Пашиняна вновь призвал граждан страны продолжать соблюдать противоэпидемические правила, несмотря на то что появилась надежда на стабилизацию ситуации. «По сути, наша формула остается прежней: повышение ответственности каждого из нас и в целом общественной ответственности в плане соблюдения противоэпидемических правил», - сказал он.

Никол Пашинян отметил, что похороны и свадебные церемонии становятся причиной новых вспышек заболевания. Он призвал и участников этих церемоний, и организаторов сотрудничать с полицией, местными властями, чтобы не было «фатальных нарушений».

Ситуация остается напряженной, срок чрезвычайного положения, вероятно, будет продлен и после 13 июня. «Да, есть такая вероятность, и она довольно высока, думаю, что да, чрезвычайное положение будет продлено», - сказал премьер.

Вследствие коронавируса уже скончались 217 граждан, шесть - за последний день. Самым молодым стал 46-летний мужчина. Также за прошедшие сутки зафиксировано два случая смерти, когда пациенты с COVID-19, по данным Министерства здравоохранения, умерли от другого заболевания.

В эти дни в ереванских и областных медучреждениях выделяются койки для лечения пациентов, инфицированных коронавирусом. Несколько дней назад премьер-министр Никол Пашинян сказал, что около 200 человек ожидают госпитализации, двое скончались, поскольку в больницах не было места.

«Эти 200 человек уже давно госпитализированы, после этого появились уже новые случаи. Это непрерывный процесс, который происходит каждый день. Также должна отметить, что в последние дни наблюдается значительное расширение коечного фонда, и в связи с этим, если темпы последних дней сохранятся, коечного фонда пока будет достаточно», - сообщила Радио Азатутюн пресс-секретарь Министерства здравоохранения Алина Никогосян.

Она заверяет, что в данный момент нет острой проблемы с местами в больницах и ожидающих госпитализации граждан тоже нет.

К девяти медицинским учреждениям, занимающимся лечением пациентов с COVID-19, прибавятся еще 350 коек в разных больницах страны. Примерно через неделю в медицинском центре «Армения» будет открыто 58 мест. Директор по хирургической части Ашот Кургинян сообщил, что сейчас они заняты переоснащением и добавлением кислородных точек. «В общей сложности будет установлено 58 коек, 8 из которых будут в интенсивной терапии, а 50 - для пациентов, не находящихся в критическом состоянии».

Кстати, в Республиканской больнице в данный момент также есть пациенты с COVID-19. Ашот Кургинян сказал, что они лечатся отдельно и не были переведены в коронавирусную больницу, поскольку там не было мест. По словам Кургиняна, единственной проблемой в плане формирования нового отделения является медицинский персонал.

«Наши проблемы в основном связаны с медицинским персоналом. Ситуация в том же отделении интенсивной терапии сегодня очень напряженная, всегда там работало два врача и четыре или пять сестер. Сегодня у нас один врач работает примерно с 20-21 реанимационными больными, довольно напряженно», - сказал он.



Из 12 врачей отделения реанимации в данный момент остались 5. Несколько врачей сами заразились, другие перешли в медучреждения, занимающихся лечением больных с коронавирусом, чтобы помочь своим коллегам.

В настоящее время дома и в больницах от коронавирусной болезни лечатся 8933 пациента.

В брифинге после заседания комендатуры сегодня принял участие врач-реаниматолог Арсен Манукян, работающий в одной из баварских клиник. Он приехал в Армению, последовав призыву Министерства здравоохранения, и работает в отделении реанимации медицинского центра «Сурб Григор Лусаворич».

Он попросил следовать всем правилам, чтобы он поскорее мог вернуться к своей семье. «18 июля моему сыну Левону исполнится один год. Я надеюсь, что к тому времени вследствие повсеместного соблюдения правил у нас будут такие темпы эпидемии, что я смогу вернуться к своей семье и принять участие в праздновании первого дня рождения сына. Пожалуйста, помогите мне в этом вопросе», - призвал он граждан страны.