Премьер-министр представил новоназначенных глав СНБ, Полиции и Генштаба ВС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня представил руководящему составу Службы национальной безопасности (СНБ), Полиции и Генерального штаба Вооруженных сил новоназначенных руководителей этих силовых структур.

СНБ должно более эффективно реагировать на вызовы в сфере безопасности, именно эту задачу премьер-министр поставил перед новоназначенным директором СНБ Аргишти Кярамяном.

«Значение безопасности с течением времени меняется, появляются новые вызовы, которые раньше, возможно, и не прогнозировались», - сказал Пашинян.

Премьер-министр заявил, что прошедших двух лет было достаточно, чтобы все сотрудники Службы национальной безопасности определились со своей позицией по отношению к власти народа и его ценностям. Глава правительства отметил, что сейчас нужно подвести итоги того, кто и как распорядился данной возможностью, и в этом смысле должны прозвучать очень конкретные ответы.

Премьер-министр поблагодарил уже бывшего главу СНБ Эдуарда Мартиросяна за проделанную им работу.

«Вновь хочу выразить Вам благодарность, господин Мартиросян, мне, честно говоря, было приятно в этот период работать с Вами. Мы вместе проанализируем произошедшее за это время, проделанную работу, что получилось, что не получилось, и я надеюсь, что придем в общим выводам», - сказал премьер.

Премьер-министр также поблагодарил уже бывшего начальника Полиции Армана Саргсяна за проделанную им работу. Пашинян поручил новоназначенному начальнику Полиции Ваге Казаряну в первую очередь сосредоточиться на заметном улучшении качестве соблюдения противоэпидемических правил.

«Преступники во время общения должны чувствовать жесткую, сильную и непоколебимую руку, законопослушные граждане должны чувствовать опору, прочность, доверие и защищенность», - сказал он.

Представляя новоназначенного начальника Генерального штаба Вооруженных сил Оника Гаспаряна, премьер-министр отметил, что в Вооруженных силах произошли огромные изменения, и была сформирована очень большая повестка, которую еще предстоит реализовать.

За проделанную работу премьер-министр также поблагодарил бывшего начальника Генштаба ВС Артака Давтяна. Никол Пашинян отметил, что в ближайшее время они вместе проанализируют результаты совместной работы и придут к общим выводам как о том, что было сделано, так и о том, что предстоит сделать.