Медцентр «Наири» и 1-я больница ЕГМУ готовы обслуживать пациентов с коронавирусом

Отныне граждан, инфицированных коронавирусом нового типа, будет принимать также ряд других медицинских центров. До сих пор лечение пациентов с COVID-19 было организовано в 9 больницах страны. Теперь, по словам министра здравоохранения Арсена Торосяна, будет добавлено еще 350 коек.

По словам директора Мартунинского медицинского центра Андраника Арутюняна, условия медцентра позволяют принимать пациентов с коронавирусом. Он сообщил, что через три дня центр должен быть готов к этому.

«30 коек в обычных палатах и 10 - в интенсивной терапии», - сказал Арутюнян.

В связи с увеличением числа людей, инфицированных коронавирусом, было решено перепрофилировать и медцентр Веди. В медцентре сообщили, что в настоящее время ведутся работы, через два дня они будут готовы принять до 100 пациентов. Пациентов с COVID-19 в ближайшее время могут принять также в медцентре Дилижана.

Министр здравоохранения Арсен Торосян сегодня также заявил, что к работам будет привлечен и медцентр «Армения».

По утверждению руководства первой университетской больницы имени Гераци, инфицированных коронавирусом были готовы принять еще с 25 марта. Здесь добавлено около 30 коек, в том числе реанимационных.

Реаниматолог Ирина Малхасян представила условия: «Возле всех больничных коек имеются кислородные точки, все койки оснащены своими многофункциональными кардиомониторами, которые позволяют оценить дыхание, работу сердца, температуру, работают медсестры и врачи».

В этой больнице в настоящее время обслуживаются только граждане, находящиеся на этапе тестирования, состояние здоровья которых оценивается как легкое, средней тяжести или тяжелое. По словам Малхасяна, за эти месяцы они обслужили более 250 граждан, у которых был диагностирован коронавирус.

Руководитель администрации Ереванского государственного медицинского университета Шушан Даниелян сообщила Радио Азатутюн, что они регулярно информировали ответственные ведомства об оснащенности больницы.

«Где человеку лучше - оставаться дома без медицинской помощи или в руках квалифицированных университетских специалистов? Я думаю, для всех нас ответ однозначен», - отметила Даниелян.

Медицинский центр «Наири» готов принять инфицированных коронавирусом граждан, сообщил Радио Азатутюн исполнительный директор медцентра Анатолий Гнуни, отметив, что у них есть все необходимые для этого условия.

«У нас есть палата, специально предназначенная для пациентов с COVID-19, где есть возможность принять 4-6 пациентов на аппаратах искусственного дыхания. Если будет нужно, если мы будем работать только с COVID-19, мы можем вообще довести это число до 8 или 10. Министерство запросило у нас только 10 процентов, поэтому в отделении реанимации у нас сейчас 4-6 мест, которые мы можем расширить. И у нас есть примерно 7-8 палат вне реанимационного отделения для тех больных, которые не нуждаются в интенсивной терапии или реанимации», - сообщил Гнуни.

Директор медцентра «Наири» сказал, что еще в мае они получили из министерства приказ о выделении 10 процентов от коечного фонда больным с COVID-19.

«Если есть необходимость, пусть министерство сообщит нам, и мы подготовимся к тому, чтобы принимать таких пациентов», - сказал Анатолий Гнуни.

Почему правительство заранее не предложило частным медицинским учреждениям по возможности присоединиться к борьбе с COVID-19 и только в последние несколько дней направило это предложение? В ответ на этот вопрос премьер-министр Никол Пашинян сегодня перечислил названия тех частных больниц, которые вовлечены в борьбу с коронавирусом, а также добавил: «При рассмотрении этого вопроса правительство, Министерство здравоохранения считают очень важным, чтобы другие отделы здравоохранения по возможности были изолированы от коронавирусных отделений, чтобы инфекция не распространялась среди пациентов».

По словам премьер-министра, Министерство здравоохранения инвентаризировало возможности медицинских центров и по необходимости приняло решение.

По состоянию на 8 июня, количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 13 325. За сутки выявлено 195 новых случаев инфицирования. Сравнительно низкие цифры выявления вируса обусловлены тем, что одна из ведущих лабораторий Армении была закрыта в воскресенье на профилактику. Общее число смертей от осложнений коронавируса в Армении составляет 211 человек, из них 11 - за минувшие сутки. Количество пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам – 72.

