Авторы саботажных шагов окажутся на свалке политической истории Армении – премьер

Авторы саботажных шагов окажутся на свалке политической истории Армении, в ходе сегодняшнего брифинга по коронавирусу заявил премьер-министр Никол Пашинян, говоря об«известных политических кругах, заинтересованных в том, чтобы коронавирусная инфекция как можно больше распространялась и получила как можно худшее развитие».

«Я хочу сказать, что конец этим политическим кругам настанет вместе с концом коронавирусной эпидемии. Их конец уже настал, но они это еще не очень хорошо понимают. Тем, кто не хорошо понимает это, и имеет объективные, врожденные проблемы с пониманием, мы наглядно и доходчиво объясним это. И на этот раз, будьте уверены, они поймут это до конца своих дней, и уже не будут пытаться совать свой нос туда, где не их место. Мы все знаем, где то место, которое они заслуживают, и будьте уверены, что все они очень скоро, хоть и по процедуре, без спешки, окажутся в местах, которые заслуживают. Пусть в этом никто не сомневается», - заявил глава армянского правительства, не называя конкретных политических сил.

«Саботажные шаги против правительства, пользующегося доверием народа Армении, получат свою оценку. А авторы этих шагов окажутся на свалке политической истории Армении. И их нахождения там де-факто очень скоро будет оформлено де-юре», - подчеркнул премьер-министр Армении Никол Пашинян.