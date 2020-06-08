COVID-19: За сутки в Армении скончались еще 11 человек

За прошедшие сутки в Армении от COVID-19 скончались еще 11 человек. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний.

Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии коронавируса нового типа возросло до 211. Согласно Минздраву Армении, за время эпидемии 72 пациента с COVID-19 скончались по другим причинам.

Согласно Национальному центру по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 195, в общем составив 13325.

За это же время число выздоровевших увеличилось на 85 и сейчас составляет 4099.

Отметим, что пресс-секретарь Министерства здравоохранения Армении Алина Никогосян сообщила, что лаборатория Национального центра по контролю и профилактике заболеваний, которая проводит основной объем тестов на коронавирус, в воскресенье не работала из-за профилактических дезинфекционных работ. «В связи с этим завтрашние результаты исследований будут меньше», - 7 июня на своей странице в Facebook написала Алина Никогосян.

Отметим, что в воскресенье было проведено всего 829 тестов, что на треть меньше, чем в предыдущий день.

Общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус на данный момент составляет 70 тысяч.

Отметим также, что на данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 8943.