Премьер-министр: В Армении около 200 коронавирусных больных ожидают своей очереди на госпитализацию

В Армении около 200 коронавирусных больных ожидают своей очереди на госпитализацию. Об этом сегодня в ходе брифинга по коронавирусу заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Дорогие соотечественники. У меня есть обязательство перед вами говорить всю правду обо всем, тем более о ситуации с коронавирусом, сколь ни была бы эта правда горькой. С горечью сообщаю, что на сегодняшний день в республике есть около 200 коронавирусных больных, которые ожидают своей очереди на госпитализацию. То есть, наша система здравоохранения уже настолько загружена, что не может поместить в больницы больных, которых необходимо госпитализировать. Скажу больше, у нас уже есть случай, когда из-за опоздания медицинской помощи человек скончался от коронавируса. Причина опоздания двойная – родственники немного поздно сообщили системе здравоохранения точную информацию о больном, информация была получена с опозданием, и реакция была с запозданием, вследствие чего мы зарегистрировали первую такую смерть», - отметил премьер-министр.

Пашинян также сообщил, что было два случая смерти, когда пациент должен был быть в реанимационном отделении, но находился в общем отделении из-за того, что в реанимационном отделении нет мест.

«Я хочу честно сказать, что на заседании комендатуры сегодня мы в обсуждении вплотную подошли к решению об объявлении тотальных ограничений, объявлению локдауна, но в результате обсуждений мы поняли, что это решение не приведет к желаемым результатам, и это не является желательным решением не только потому, что экономические последствия этого решения будут тяжелыми, но по большому счету потому, что мы убеждены, и наш мониторинг в последние дни это показывает, что качество такого карантина не будет таким, какое может привести нас к желаемым результатам», - отметил премьер-министр.

Премьер-министр подчеркнул, что, несмотря ни на что, страна уже достигла критического состояния.

«Мы уже проходим через этот ад. Решение этой проблемы, по крайней мере, в среднесрочной перспективе, может быть только тогда, когда в Республике Армения начнется действительно всеобщее противоэпидемическое движение, и каждый из нас будет исходить из предположения, что он и его родственник могут умереть из-за нехватки больничных коек», - заявил Никол Пашинян.

Премьер-министр Армении сообщил, что Всемирная организация здравоохранения пересмотрела свои прежние оценки в связи с ношением масок, и сейчас ее оценка для стран, находящихся в положении Армении, «в точности соответствует принятым нами решениям».

«Одной из важнейших задач противоэпидемического движения должна состоять в том, чтобы нейтрализовать контрагитацию относительно противоэпидемических действий и оказывать тотальную поддержку правительству в осуществлении противоэпидемических шагов», - заявил Пашинян.