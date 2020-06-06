COVID-19: За сутки в Армении скончались 7 человек, выявлено 547 новых случаев, выздоровели 207 человек

Согласно Национальному центру по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 547, в общем составив 12364.

Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 6 июня число выздоровевших пациентов увеличилось на 207 и сейчас составляет 3720.

Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 7 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 190.

Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 69 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам.

Отметим, что на данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 8385, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 66674.