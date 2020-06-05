Премьер-министр: Акция общественного контроля продолжится

Число подтвержденных случаев коронавируса в Армении за последние сутки увеличилось на 596, достигнув 11817. Вчера от коронавируса скончались 7 человек, самой молодой из умерших была 33-летняя женщина, а самым пожилым - 78-летний мужчина. Таким образом, общее число умерших от коронавируса достигло 183, еще 69 человека с коронавирусом, по данным Министерства здравоохранения, умерли по другим причинам.

По словам пресс-секретаря Минздрава Алины Никогосян, у всех скончавшихся были сопутствующие хронические заболевания. «Был также один случай смерти, когда у пациента была диагностирована коронавирусная инфекция, но смерть была вызвана другой причиной», - сказала она.

За последние сутки выздоровели 45 человек, общее количество выздоровевших составило 3513. «В настоящее время на лечении находятся 8052 пациента», - сказала Никогосян.

Как и в предыдущие дни, вчера также было проведено значительное число тестов - 1702. Общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 65161.

Параллельно с растущим день ото дня числом случаев коронавируса премьер-министр Никол Пашинян, у которого также был выявлен коронавирус, публикует на своей странице в Facebook фотографии, фиксирующие нарушения противоэпидемических правил: обнимающиеся граждане, скопления людей в транспорте, очереди перед банками и так далее.

Многие пользователи интернета видят в подобных действиях премьер-министра проблему, связанную с персональными данными.

Отвечая сегодня на критику, премьер-министр призвал не оскорблять людей, допускающих нарушения, отметив: «Публикуемые на моей странице материалы – не о ком-то чужом, а о нас самих. Обо мне и членах моей семьи, о вас и о членах вашей семьи. Без преувеличения: мы одна нация, один народ, со схожим восприятием и поведением. В этих материалах в буквальном смысле представлены мы, наши родственники, родные. Я прошу прощения у всех тех соотечественников, в адрес которых на моей странице в комментариях прозвучали оскорбления. Но акция общественного контроля продолжатся», - заявил премьер.

В публикациях Пашиняна проблемы видит руководитель Центра свободы информации Шушан Дойдоян, по мнению которой, они противоречат закону «О защите персональных данных». «Нарушаются несколько принципов, которые закреплены в законе «О защите персональных данных». Первый - это принцип соразмерности. Конкретно в данном случае есть законная цель, которая заключается в том, чтобы сделать борьбу с эпидемией более эффективной, но, согласно принципу соразмерности, обрабатываемые персональные данные должны быть обработаны в минимальном объеме», - сказала Дойдоян.

По ее словам, если возможно достичь цели, собирая и публикуя как можно меньше информации, то нужно так и делать: «Есть проблема с идентификацией людей. На конкретных фотографиях и видео становится очевидно, о каких конкретных людях идет речь. Я считаю, что в данном случае для достижения цели вовсе не существенна идентификация людей. И кроме того, это также приводит к тому, что эти люди становятся мишенью».

По оценке Шушан Дойдоян, власти не извлекли урока после произошедшего пару месяцев назад случая с мероприятием в Эчмиадзине, когда в адрес участвовавшей в нем женщины звучали оскорбления и насмешки.

Омбудсмен Арман Татоян, касаясь одной из опубликованных премьер-министром фотографий, на которой молодая женщина запечатлена без маски, призвал всех пользователей социальных сетей не распространять фотографию женщины, независимо от того, закрыто ее лицо или нет.

«Публикуя что-то, общественные деятели всегда должны учитывать, что насколько бы цель ни была правомерной, это может нарушить право конкретного человека», - написал Татоян.

Кстати, Никол Пашинян уже удалил со своей страницы наделавшую шум фотографию.

«Фотографии, опубликованные премьер-министром, нарушают право человека на неприкосновенность частной жизни», - заявил лидер оппозиционной парламентской фракции «Просвещенная Армения» Эдмон Марукян.

«И мы не можем сказать: «дорогой народ, мы все одна семья, ничего, что я вас снял и выставил в Facebook». Но вы могли куда-то идти, а ваши домашние не знали об этом, вы не сказали им, куда идете… Нельзя делать подобные вещи. В любой развитой демократической стране в результате может возникнуть очень глубокий кризис», - сказал Марукян.

Между тем, депутат правящей фракции «Мой шаг» Гаяне Абрамян, подчеркнула, что инициированный премьер-министром флешмоб является общественным информированием и призывом к мобилизации. «Нарушений нет, нарушений персональных данных тоже нет, и это ясно», - сказала она.