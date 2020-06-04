«У нас возникнут очень большие проблемы» - «Газпром Армения» настаивает на повышении тарифов и говорит об угрозах

Комиссия по регулированию общественных услуг (КРОУ) предлагает 4,5-процентное повышение цены на природный газ в Армении вместо 11-процентного подорожания, предлагаемого российской компанией. На сегодняшнем трехчасовом обсуждении в комиссии по этому вопросу присутствовал также представитель «Газпром Армения» Грант Тадросян, который начал свое выступление с угроз.

«Если мы продолжим работать с подобными текущими расходами, с подобными инвестициями, мы больше не сможем вводить в систему 2 миллиарда или 2,2 миллиарда кубометров газа, которые мы до сих пор вводили. Иными словами, если газ на один или два дня прекратится, уверяю вас, у нас возникнут большие проблемы. Хочу вам напомнить 3 февраля 2014 года и город Ванадзор, это длилось около трех дней, за это время вся экономика Ванадзора остановилась, если помните, электричество не выдержало, оно не было предназначено для этого. Я не пугаю, я просто обязан зафиксировать ту истину, которая есть», - сказал Грант Тадосян.

Стопроцентная дочка российской государственной компании «Газпром» - «Газпром Армения», предложила установить одинаковый тариф для всех потребителей, отменив льготы для социально необеспеченных слоев населения, в результате чего для них цена на газ с 1 июля должна была резко повыситься – примерно на 36%. Между тем, Комиссия по регулированию общественных услуг предлагает оставить льготы для социально уязвимых слоев населения неизменными.

В заявке «Газпром Армения» и в ответном предложении КРОУ есть еще несколько других изменений, в результате средний тариф на природный газ, продаваемый потребителям, по расчетам «Газпрома» составит 283,14 доллара США за тысячу кубометров, а по расчетам КРОУ - 266,71 доллара США.

Член КРОУ отмечает, что расчеты основаны на действующих нормативах и методике, разработчиком которых в Армении, согласно законодательству, является та же компания «Газпром Армения», исходя из того, что это профессиональная структура.

«У нас есть нормативы затрат на ремонт материалов, который, как отметил г-н Тадросян, и тому есть различные причины, компания никогда не осуществляла по этим показателям. Другими словами, она всегда удовлетворялась, так сказать, меньшими объемами. Запланирована беспрецедентно большая инвестиционная программа – на сумму 230 миллиардов. В этом случае мы считаем нецелесообразным закладывать в основу расчета тарифов те нормативы, по которым никогда не работали», - сказал член КРОУ Сергей Агинян.

На обсуждении также присутствовали члены Общественного совета, с которыми представитель «Газпром Армения» вступил в спор. Ему не понравилось недоверие, которое проявил Ваагн Саакян касательно точности расчетов.

Другой участник дискуссии, Армен Погосян, занимающийся защитой интересов потребителей, подчеркнул, что нельзя сказать, что газ для потребителей не подорожает, поскольку в конечном итоге те же граждане будут платить за газ, подорожавший для теплиц и других хозяйствующих субъектов.