Принятие законопроекта о финансовой помощи изолированным лицам отложено

Власти заявляют, что намерены предоставить пособие наемным работникам и самозанятым лицам, изолированным по причине коронавируса, однако предусматривающий подобную помощь законопроект, который парламент принял в первом чтении, по итогам сегодняшнего голосования был отклонен Национальным собранием во втором и окончательном чтении.

Еще одним голосованием законопроект был направлен на этап представления предложений, поскольку вчера после принятия в первом чтении в результате обсуждений с правительством выяснилось, что необходимы дополнительные обсуждения, а значит, нужно время, чтобы понять, сколько финансовых ресурсов необходимо.

Председатель постоянной комиссии по здравоохранению и социальным вопросам НС, депутат правящей фракции «Мой шаг» и автор законопроекта (законопроект «О внесении дополнений в закон «О пособиях по временной нетрудоспособности и материнству») Нарек Зейналян призвал своих коллег проголосовать против его же предложения, чтобы в течение недели - десяти дней «обоснования были еще больше уточнены»․

«В целом, правительство не против идеи и подхода, но мы пришли к консенсусу, что нужно взять перерыв на несколько дней, чтобы мы могли произвести некоторые дополнительные расчеты и сделать прогнозы. Правительство сделало это предложение, и, по сути, для меня это приемлемое предложение», - сказал Зейналян.

Это предложение правительства вызвало резкую критику со стороны оппозиции, депутаты фракций «Процветающая Армения» и «Просвещенная Армения» стали обвинять власти в том, что те на самом деле передумали и больше не хотят оказать такую помощь.

Председатель постоянной комиссии по финансово-кредитным и бюджетным вопросам НС, депутат фракции «Просвещенная Армения» Мане Тандилян заявила: «Этот проект стал для меня приятной неожиданностью, и закономерной оказалась реакция правительства. Я не сомневалась, что именно такой будет реакция правительства, потому что здесь вопрос не в расчетах и цифрах. Почему? Потому что 25 мая, по крайней мере, оппозиционные фракции узнали, что есть подобный проект, сегодня 4 июня, и, по крайней мере, столько времени, я уверена, авторы проекта его обсуждали, этого было достаточно, чтобы сделать все расчеты. Единственно верный прогноз сделал министр здравоохранения, что в конце мая будет около 10 тысяч инфицированных. Так и произошло. Какие цифры и прогнозы непонятны, что до сих пор вы не смогли сделать эти расчеты?»

Председатель постоянной комиссии по вопросам региональной и евразийской интеграции, член фракции «Процветающая Армения» Микаэл Мелкумян назвал ситуацию нонсенсом, выразив мнение, что на самом деле правительство опасается, что денег не хватит, чтобы помочь всем нуждающимся, предусмотренным законопроектом.

«Какие будут расчеты? Можно было запланировать заседание на 12 часов или на час ночи, я, например, с радостью пришел бы, поучаствовал, мы бы сделали все расчеты, рано утром все эти расчеты были бы готовы․․․ можно было ночью сделать эти расчеты, и весь состав Национального собрания не приводить сюда и не заявлять, что отзываете. О чем речь?» - сказал Мелкумян.

Вице-спикер НС, член правящей фракции «Мой шаг» Ален Симонян, обращаясь к заместителю министра труда и социальных вопросов Смбату Саияну, призвал ускорить работы по приведению законопроекта к окончательному виду.

«Да, господин заместитель министра, вы несете свою долю ответственности, да, Вам нужно ускорить, да, критика, которая здесь звучит, по большей части, если убрать политическую демагогию и сиюминутные всплески, правильная. Очевидно, что работы ведутся, очевидно, что у нас есть проблема со временем. Я призываю Вас осознать ответственность, которая возлагается на всех нас, в частности, на Вас и Ваше министерство», - сказал Симонян.