Давид Ананян подал заявление об отставке

Председатель комитета государственных доходов (КГД) Давид Ананян подал премьер-министру заявление об отставке. Об этом Ананян написал на своей странице в Facebook.

«Чтобы развеять муссируемые в прессе слухи, хочу сообщить, что сегодня я подал премьер-министру РА заявление об отставке.

Благодарю всех за эффективное и плодотворное сотрудничество, а также премьер-министра РА Никола Пашиняна за то, что он доверил мне эту ответственную должность более чем на два года», - отметил Ананян в своей записи.

Давид Ананян был назначен на должность главы КГД в мае 2018 года.