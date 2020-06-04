Давид Ананян подал заявление об отставке

Председатель комитета государственных доходов (КГД) Давид Ананян подал премьер-министру заявление об отставке. Об этом Ананян написал на своей странице в Facebook.
«Чтобы развеять муссируемые в прессе слухи, хочу сообщить, что сегодня я подал премьер-министру РА заявление об отставке.
Благодарю всех за эффективное и плодотворное сотрудничество, а также премьер-министра РА Никола Пашиняна за то, что он доверил мне эту ответственную должность более чем на два года», - отметил Ананян в своей записи.
Давид Ананян был назначен на должность главы КГД в мае 2018 года.
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