COVID-19: За сутки в Армении скончались 6 человек, выявлено 697 новых случаев

Согласно Национальному центру по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 697, в общем составив 11221.

Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 4 июня число выздоровевших пациентов увеличилось на 14 и сейчас составляет 3468.

Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 6 человек: 2 мужчин и 4 женщины в возрасте от 44-х до 90 лет. За исключением одной женщины, у всех остальных были сопутствующие хронические заболевания. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 176.

Минздрав также сообщает, что накануне были зафиксированы еще 9 случаев, когда пациент с коронавирусной инфекцией скончался вследствие другой болезни. По данным ведомства, за все время 68 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам.

Отметим, что на данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 7509, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 63459.