Пашинян: В Армении в данный момент существует не здравоохранительная проблема, а проблема порядка

«В Армении в данный момент существует не здравоохранительная проблема, а проблема порядка», - сегодня в прямом эфире на своей странице в соцсети Facebook заявил премьер-министр Никол Пашинян, говоря о борьбе с коронавирусом.

«Если я в результате революции стал премьер-министром Армении, то теперь я что должен вывести спецназ, избивать людей, чтобы они соблюдали порядок?» - отметил Пашинян.

Премьер-министр подчеркнул, что самая большая проблема в Армении в связи с соблюдением противоэпидемических правил – это очереди, возникающие в банках и почтовых отделениях. «Каждый банк, согласно решению комендатуры, обязан самостоятельно решить этот вопрос», - подчеркнул Пашинян.

Со вчерашнего дня премьер-министр публикует на своей странице в Facebook фотографии скоплений граждан - от семейных торжеств до очередей в банках. В то время как Пашинян призвал граждан присылать ему вопиющие примеры нарушений противоэпидемических правил, многие пользователи напомнили о том, что сам премьер-министр днями ранее в Нагорном Карабахе участвовал в многолюдном приеме, организованном после инаугурации нового лидера Карабаха.

Сегодня в ответ на эту критику Пашинян подчеркнул, что это мероприятие прошло в рамках правил, установленных в Карабахе. «Когда мы сейчас говорим о скоплениях людей в банках, мы говорим не о вкусе, а о нарушении порядка, правила, закона. В Арцахе, в Шуши ни один закон не был нарушен», - заявил он.

По словам премьер-министра, органы местного самоуправления по всей стране должны использовать свои ресурсы для решения проблемы очередей, в то время как 1 июня, в Международный день защиты детей, некоторые муниципалитеты организовали массовые мероприятия для детей.

После полудня премьер-министр снова вышел в прямой эфир и заявил, что в мире нет ни одной силовой структуры, способной решить проблемы, обусловленные противоэпидемическими правилами. В нашей полиции должно быть в четыре-пять раз больше сотрудников, и даже при этом это еще вопрос… Я просмотрел письма наших пользователей, это достигает катастрофических масштабов в Армении. Нет такой силовой структуры и не может быть... даже если все будут работать как часы, эту проблему не смогут решить».

По словам премьер-министра, при соблюдении установленных правил показатели коронавируса снизятся на 95%.

Кстати, из-за распространения коронавируса с сегодняшнего дня и до 15 июня прекращается деятельность обслуживающих граждан служб паспортно-визового управления полиции и учетно-экзаменационных подразделений дорожной полиции.