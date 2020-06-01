Депутат утверждает, что при посещении семьи премьер-министра соблюдал все установленные правила

Депутат правящей фракции «Мой шаг», брат супруги премьер-министра Никола Пашиняна Грачья Акопян вчера посетил семью премьер-министра. Пришедший сегодня в Национальное собрание Акопян в беседе с Радио Азатутюн заверил, что во время посещения был в маске и соблюдал все правила.

«Что касается того, что я контактировавший, мы в семье были очень осторожны. Когда я, например, пришел к ним в дом, я был в маске, перед тем как войти, продезинфицировался. Так что я соблюдал все правила. В последний раз я общался с ними вчера утром», - сказал депутат.

Пока неясно, будет ли принято решение о тестировании всех депутатов Национального собрания.

«Одной из самых больших зон риска распространения коронавируса является парламент»

Депутат оппозиционной парламентской фракции «Процветающая Армения» Наира Зограбян в беседе с Радио Азатутюн заявила, что одной из самых больших зон риска распространения коронавируса является именно парламент, каждый депутат может оказаться контактировавшим с инфицированным лицом и не знать, что он является носителем вируса.

Поэтому, по мнению Зограбян, спикеру НС необходимо предложить обсудить ситуацию. «Некоторые из моих коллег предложили обсудить вариант проведения заседаний удаленно. Многие европейские парламенты следуют этой модели, может быть, и мы должны перейти к этому варианту? Да, конечно, Конституция предусматривает, что чрезвычайное положение не распространяется на Национальное собрание, но мы должны понимать, что 132 человека сидят впритык друг к другу», - сказала депутат.

Наира Зограбян убеждена, что сегодня предпринимаются недостаточные меры для предотвращения распространения инфекции, необходимо принять быстрые меры, сами врачи не скрывают, что ситуация становится неуправляемой. «Мы не должны вести себя подобно страусу и говорить, что на самом деле все управляемо. Потому что у меня есть очень точная информация от самих врачей, что ситуация, особенно что касается числа инфицированных и смертей, становится неконтролируемой», - сказала она.

«Врачи обеспокоены тем, что в ближайшее время смерти будут фиксироваться дома»

О том, что ситуация крайне тревожная, в беседе с Радио Азатутюн сказал и независимый депутат Арман Бабаджанян, который вчера посетил инфекционную больницу «Норк». По его словам, в больнице образовались очереди, пациентов с температурой 38 градусов не принимают, потому что там просто нет коек, больница переполнена. «Врачи не отказываются лечить пациентов, но для этого нужны необходимые условия ... вопрос больше касается коек, возможностей больницы», - сказал депутат.

Кроме того, по словам Бабаджаняна, поликлиники не в состоянии оказать медицинскую помощь большому числу пациентов с легкой формой коронавируса, они не готовы к оперативному реагированию ни своими навыками, ни своими знаниями. В поликлиниках работают в основном пожилые врачи, которые сами принадлежат к уязвимой группе.

По словам депутата, врачи также не обеспечены соответствующей защитной формой, хотя должны лечить инфицированных. «Есть указание не принимать в больницы пациентов с температурой 38 градусов, их направляют домой, чтобы они находились под наблюдением семейного врача и поликлиники. Эти люди просто находятся на грани пневмонии, а этот вирус при такой температуре очень быстро приводит к пневмонии. И человек в домашних условиях может просто не понять, насколько стремительно его состояние ухудшилось. И врачи очень обеспокоены тем, что в ближайшее время смерти будут фиксироваться в основном дома, потому что семейные врачи, поликлиники не будут успевать откликаться на вызовы в таком количестве, оказывать им необходимую медицинскую помощь в домашних условиях», - сказал Бабаджанян.

Арман Бабаджанян отметил, что по разным причинам Армения не смогла должным образом предотвратить распространение инфекции, и сегодня в стране сложилась катастрофическая ситуация. По словам депутата, врачи просят дать им возможность немного перевести дух посредством введения строгого карантина, но, с другой стороны, экономика страны стоит на пороге кризиса».

Эти вопросы, по мнению Бабаджаняна, сегодня должны стать предметом обсуждения в парламенте.