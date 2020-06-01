Состоялся телефонный разговор Никола Пашиняна и Владимира Путина

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил премьер-министра Никола Пашиняна с днем рождения. Сегодня во время телефонного разговора он пожелал премьер-министру Николу Пашиняну крепкого здоровья и успехов, а также пожелал скорейшего выздоровления ему и его семье, говорится в сообщении пресс-службы главы армянского правительства.

Согласно сообщению, в ходе телефонного разговора Никол Пашинян и Владимир Путин обменялись мнениями о ситуации в связи с эпидемией коронавируса и возможных дальнейших развитиях. В этом контексте они обсудили вопросы сотрудничества между министерствами здравоохранения двух стран. Президент Владимир Путин подчеркнул готовность Российской Федерации оказать Армении поддержку в борьбе с эпидемией.

Как отмечают в пресс-службе правительства, премьер-министр Республики Армения и президент Российской Федерации также коснулись предстоящего в Москве 24 июня этого года парада по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Премьер-министр Никол Пашинян в этой связи поблагодарил за приглашение, полученное несколько дней назад. Никол Пашинян выразил надежду, что до этого он выздоровеет и сможет принять участие во всех мероприятиях, которые будут проходить по случаю 75-летия Победы.