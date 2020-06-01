Премьер-министр Армении и вся его семья инфицированы коронавирусом

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и вся его семья инфицированы коронавирусом. Об этом он сегодня сообщил во время прямого эфира на своей странице в Facebook.

«Результаты наших тестов, к сожалению, положительные», - заявил глава армянского правительства.

Пашинян отметил, что результат его теста стал известен в воскресенье. По его словам, у него не было симптомов, но перед планируемой поездкой на передовую он решил на всякий случай сдать тест на коронавирус.

Как отметил Пашинян, у членов его семьи – супруги Анны Акопян и трех дочерей – также нет симптомов. Напомним, что сын Пашиняна в настоящее время проходит службу в армии.

Премьер-министр сообщил, что изолировался в своей резиденции, откуда будет продолжать работать.

Отметим, что сегодня Николу Пашиняну исполняется 45 лет.