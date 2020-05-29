Андраник Кочарян: У Юрия Хачатурова есть два дня на то, чтобы явиться в «апрельскую» комиссию

У Юрия Хачатурова есть еще два дня на то, чтобы явиться в парламентскую следственную комиссию по изучению обстоятельств апрельской войны 2016 года в Карабахе и ответить на вопросы. Об этом сегодня после встречи с бывшим министром иностранных дел Эдвардом Налбандяном в формате видеосвязи заявил председатель следственной комиссии Андраник Кочарян.

«Это очень важно, я сейчас делаю заявление, особенно после того, как более двух часов мы слушали г-на Налбандяна. Есть вопросы, на которые Юрий Хачатуров должен ответить в комиссии, они настолько важны, что я сейчас делаю это заявление. И я больше не буду отправлять письма. […] И я заявляю, что у Хачатурова есть еще два дня, 4 июня истекает срок деятельности комиссии, до 4 июня мы готовы в любом формате назначить заседание комиссии и задать вопросы г-ну Хачатурову после того, как заслушали г-на Налбандяна», - сказал Андраник Кочарян.

Он добавил, что в противном случае они представят заключение комиссии, не выслушав его.

«И в этом заключении будут выводы, которыми должны будут заняться уже другие органы. Следственной комиссии больше нечего делать. Естественно, лицо, занимавшее военный пост номер один, сыгравшее одну из важнейших ролей в этом процессе, должно прийти и ответить на эти вопросы. Это вопросы, которые адресованы ему», - заметил он.

На вопрос, является ли Юрий Хачатуров единственным чиновником из списка, который не явился в комиссию, Кочарян ответил утвердительно.

«Я один раз в шутку сказал, что осталось только Трампа пригласить, он тоже не откажется, а почему отказывается Хачатуров, я не знаю. Этот вопрос мы ему должны задать: что значит отказ прийти в комиссию, в которую все чиновники, все военные, бывшие у него в подчинении, с большой готовностью пришли и помогли нам правильно понять действительность., в том числе и г-н Налбандян из Москвы, не сомневайтесь, что если бы летали самолеты, он бы прилетел. Потому что важность этого в нравственном смысле гораздо больше, чем любой правовой вопрос», - сказал глава следственной комиссии.

Напомним, что Юрий Хачатуров в апреле 2016 года занимал пост начальника Генерального штаба Вооруженных сил. Он отклонил приглашение прийти в комиссию и ответить на вопросы.

На вопрос Радио Азатутюн, дал ли Эдвард Налбандян удовлетворяющие ответы на вопросы, и раскрыли ли они с его помощью что-то, председатель комиссии ответил: «Г-н Налбандян дал на наши вопросы очень дипломатичные ответы, но наши вопросы были настолько всеобъемлющими, это был важные для нас вопросы, а ответы мы сопоставим со всей имеющейся у нас информацией».