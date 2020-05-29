Врач: Решение организовать лечение бессимптомных пациентов на дому было неизбежным

У адвоката Инессы Петросян, которой как пациенту с легкой формой коронавирусной болезни два дня назад дали назначение лечиться на дому, позже обнаружили двустороннюю пневмонию. Она вместе с дочерью, у которой такой же диагноз, уже находится в медицинском центре Арташата.

В беседе с Радио Азатутюн Петросян призвала министра здравоохранения пересмотреть решение о том, чтобы оставлять пациентов с легкой формой болезни или без симптомов дома. По ее словам, заболевание развивается очень быстро, и в домашних условиях трудно вовремя диагностировать ухудшение.

«Даже если звонят и говорят пациенту, что у него тест был положительным, нужно, по крайней мере, доставить пациента в медицинское учреждение и обязательно провести первичное обследование: лабораторное обследование, рентген. Болезнь на самом деле имеет такой скрытый период, что даже обследование КТ в случае нас обеих было совершенно чистым. Фактически, выяснилось, что эта инфекция распространяется очень быстро и поражает легкие. Болезнь может иметь молниеносное развитие, неблагоприятное для пациента, и можно упустить момент. Я считаю, что министр обязательно должен пересмотреть свое решение», - сказала Петросян.

После подтверждения инфекции Инесса Петросян уединилась в своей комнате, в которой даже есть отдельный санузел. Общение с членами семьи было сведено к минимуму, она соблюдала все противоэпидемические правила. Тем не менее, у дочери и мужа тест оказался положительным, у других детей также появились симптомы.

«Теперь протестировали детей, потому что у них повышенная температура. Вся семья оказывается в плохом состоянии. Полностью изолироваться в доме невозможно. В конце концов, ты дышишь одним воздухом», - говорит она.

Однако руководитель Педиатрической клиники № 2 университетской больницы «Мурацан», педиатр Мари Даракчян считает, что решение Министерства здравоохранения организовать лечение пациентов с коронавирусом, у которых нет симптомов, в домашних условиях, было неизбежным.

Даракчян считает важным правильное управление рисками, вытекающими из этого решения. «Ресурсы страны не позволяют держать всех этих пациентов в больницах. В этом случае уже и смысла нет: мы вступили в другую фазу, где лечение должно предоставляться тем пациентам, которые в нем нуждаются», - сказала она.

При организации лечения на дому первичным звеном медицинских услуг являются поликлиники, персонал которых должен оценивать риск, консультировать пациента, посредством звонков или посещений оценивать дальнейшее состояние здоровья пациента и ухаживающего за ним лица и в случае необходимости направлять его на диагностические обследования.

По словам Даракчян, здесь очень важно обеспечить соответствующие условия для сотрудников поликлиник.

«Я сама немного с трудом представляю, например, участкового врача в поликлинике, который ежедневно должен совершать, скажем, десять таких посещений на своем участке. Где этот врач должен переодеваться, куда он должен складывать одежду, кто должен предоставить ему защитную одежду в таком количестве?» - сказала она.

Врач отмечает, что в Армении есть большое число семей, в которых много членов и где есть представители нескольких поколений, и в этом случае еще важнее знать и соблюдать правила. «Больной должен сам понимать, что он должен оставаться в отдельной комнате, если есть такая возможность, пользоваться отдельной посудой, пользоваться санузлом последним, после себя чистить все поверхности. А те люди, которые должны за ним ухаживать, должны иметь соответствующую защитную одежду, это может быть обычная домашняя одежда. По выходе из комнаты больного нужно постирать ее в стиральной машине при высокой температуре воды – 60-65 градусов или использовать дезинфицирующие средства для дезинфекции этой одежды. Кроме того, нужно использовать маску, после выхода из комнаты больного сразу снимать маску, потянув за резинки, и, что самое важное: если состояние больного ухудшается, связаться с участковым семейным врачом или терапевтом, а если это произошло в нерабочее время, позвонить в скорую помощь», - сказала Даракчян.

Она посоветовала гражданам узнать, в какой поликлинике они зарегистрированы и кто их участковый врач, если до сих пор они этого не знают, и держать с ним связь.

Лечащихся дома инфицированных она призывает перед тем, как самостоятельно пойти на какое-то обследование, заранее предупредить об этом персонал данного учреждения, чтобы там надлежащим образом подготовились.

Кроме того, есть несколько простых правил, которые необходимо знать для организации лечения в домашних условиях: «Обильное питье, до 2-2,5 литров различной жидкости можно принимать в течение дня. Принимать легко усваиваемую пищу, чтобы избежать неожиданных проблем с пищеварением, и как можно больше соблюдать постельный режим. Дома самостоятельно принимать какие-либо антибиотики не нужно, использовать лекарства, о которых вычитали в Интернете, не нужно», - сказала она.