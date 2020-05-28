«Финансируемый США сайт в Армении распространяет дезинформацию о COVID-19» - openDemocracy

«Финансируемый США сайт в Армении распространяет дезинформацию о COVID-19», - так британский портал openDemocracy озаглавил опубликованную сегодня расследовательскую статью.

Согласно этому источнику, речь идет о сайте Medmedia.am, созданном после бархатной революции общественной организацией «Армянской ассоциацией молодых врачей», которую возглавляет уролог Геворк Григорян.

Medmedia.am, согласно публикации, является спорным медицинским сайтом, который распространяет «невероятно опасную» дезинформацию о коронавирусе. Сайт был создан на грант, предоставленный в рамках Программы малых грантов Комиссии по демократии, который был вручен в прошлом году посольством США в Армении. Эта сумма, направленная на продвижение демократии, составляет до 50 тыс. долларов в год. Авторы публикации проанализировали, что опубликовал сайт Medmedia.am в рамках продвижения демократии.

«Самый распространенный материал представлял неверную информацию, утверждая, что один из моргов предложил родственникам умершего пациента 100 тыс. драмов (205 долларов США) в обмен на их подпись в документе, в котором говорится, что причиной смерти был COVID-19. В других недавно опубликованных статьях COVID-19 был представлен как «ложная пандемия», - отмечается в статье.

На сайте также проводится антипрививочная кампания: есть утверждения, что вакцины, находящиеся в настоящее время на этапе разработки, на самом деле являются биологическим оружием.

Пресс-секретарь министра здравоохранения Алина Никогосян отметила, что ложная информация об инфекции самым прямым образом мешает предотвращению распространения инфекции, люди просто перестали верить, что коронавирус существует.

«Когда средство массовой информации распространяет информацию о том, что людей начнут чипировать и тому подобное, начинаешь думать, что люди не воспримут это всерьез, но из-за подобных новостей люди начинают верить этим слухам. Это серьезно мешает работе системы, так как люди перестали верить в существование вируса, и в своем поведении они допускают шаги, которые, по большому счету, могут стать одной из причин распространения инфекции», - сказала Никогосян.

Автор расследования также заметил, что на сайте пользуются популярностью фейсбуковские посты, они удостаиваются гораздо большего внимания посредством СМИ, претендующего на то, чтобы быть медицинским сайтом, чем если бы оставались только в социальной сети.

Эксперт по вопросам дезинформации Клэр Уордл в публикации openDemocracy подчеркивает: «Нет никакого оправдания для профессионального «информационного сайта» тому, что оно продвигает подобного рода теории. […] Более вероятно, что люди поверят в эту информацию, а затем поделятся ею с другими, поскольку они будут верить, что она была проверена «официальным источником»».

Основатель Medmedia.am, согласно этой публикации, в прошлом году основал «Национальный совет армянского здравоохранения», который проводил антипрививочную кампанию, на этот раз против вакцины от папилломавирусной инфекции, а также получил финансирование в рамках одного проекта Евросоюза.

Делегация ЕС в Армении сообщила openDemocracy, что почти 10 тыс. евро были, так сказать, «субгрантированы» другой общественной организацией «Армянской ассоциации молодых врачей».

Посольство США в Армении сообщило Радио Азатутюн, что предоставленный «Армянской ассоциации молодых врачей» грант был предназначен для проекта, который повысит прозрачность, подотчетность, снизит коррупционные риски в сфере.