«Ситуация более чем серьезная и чем дальше, тем становится еще серьезнее» - премьер

Сегодня в ходе брифинга премьер-министр Никол Пашинян заявил, что ситуация в Армении в связи с коронавирусной инфекцией «более чем серьезная» и «чем дальше, тем становится еще серьезнее».

«Анализ показывает, что самым большим очагом инфекции сегодня является столица Ереван. По сути, мы можем сказать, что источники заражения есть везде: на рабочем месте, в общественном транспорте, на улице, в банках, повсюду. Мы по-прежнему убеждены, что выходом из этой ситуации является соблюдение противоэпидемических правил, а именно: ношение масок, дезинфекция рук, поддержание социальной дистанции», - заявил Пашинян.

Премьер-министр призвал положить конец всевозможным спекуляциям относительно масок и распространению дезинформации относительно коронавируса.

Пашинян добавил, что необходимо исключить возможность любой торговли, когда и продавец, и покупатель не носят маски, подчеркнув, что анализ показывает, что даже ношение масок, сделанных дома, может предотвратить распространение инфекции.

Глава правительства также отметил: «Нашей надеждой и призывом является изменение общественного поведения, но в этом контексте я хочу сказать, что мы также будем применять административные рычаги. Мы использовали практику неожиданных рейдов в последние дни, когда в определенных общинах, в определенных районах представители полиции и других структур крупными силами осуществляли проверки на отдельной территории на предмет соблюдения противоэпидемических правил. В случае выявления нарушений они фиксируются, закрываются хозяйствующие субъекты, предприятия, их деятельность запрещается на определенный период».

Отметим, что сегодня утром власти Армении сообщили о рекордном показателе смертности от COVID-19 в стране с начала эпидемии коронавируса нового типа:за прошедшие сутки скончались 15 пациентов. Общее число выявленных случаев коронавируса в Армении составляет 8216.