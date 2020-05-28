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Армения

Комендатура не видит необходимости в карантине. НПО сигнализируют, что система здравоохранения находится на грани коллапса

Полицейский проверяет документы гражданки, 25 марта 2020 г.

«Комендатура в данный момент не видит необходимости в повторном введении карантина», - в беседе с Радио Азатутюн сообщила пресс-секретарь премьер-министра Армении Мане Геворкян, комментируя требование примерно десятка неправительственных организаций (НПО) ввести двухнедельный строгий карантин.

Напомним, что представители гражданского общества в распространенном заявлении подчеркнули, что, несмотря на требование комендатуры, граждане все равно повсеместно не носят маски. Правоохранительные органы не в состоянии контролировать соблюдение гражданами правила обязательного ношения маски, это требование нарушается повсеместно. Представители гражданского общества предупреждают: система здравоохранения находится в ситуации, близкой к коллапсу, и рост числа новых случаев приведет к ситуации, которая наблюдалась в Италии или Испании, когда люди не могли получить надлежащей медицинской помощи.

Пресс-секретарь премьер-министра Армении Мане Геворкян (архив)
Пресс-секретарь премьер-министра Армении Мане Геворкян (архив)

Между тем в комендатуре возражают, что осуществляется строгий контроль, как со стороны полиции, так и со стороны инспекционных органов, и они надеются, что в результате этих действий число инфицированных начнет уменьшаться. Пресс-секретарь комендатуры призывает распространившие заявление НПО помочь им в вопросе повышения информированности граждан.

«Это нежелательный вариант, то есть это вариант, который у нас есть, это один из сценариев, но это нежелательный вариант, учитывая состояние экономики, а также погоду, людей очень трудно насильно удержать дома. Люди хотят выходить, поэтому остается только призвать людей, выходя на улицу, следовать правилам: носить маску, соблюдать социальную дистанцию, а не собираться группами», - сказала пресс-секретарь премьер-министра.

В ответ на звучащую из комендатуры реакцию координатор общественной организации «Объединение информированных граждан» Даниэл Иоаннисян предупреждает, что в результате бездействия комендатуры страна уже близка к ситуации, когда в больницах начнут выборочно лечить пациентов или использовать так называемую селекцию, когда не все тяжелые пациенты получат возможность лечиться в реанимации. Между тем, двухнедельный реальный карантин снизит число случаев инфицирования.

Координатор общественной организации «Объединение информированных граждан» Даниэл Иоаннисян
Координатор общественной организации «Объединение информированных граждан» Даниэл Иоаннисян

«Очень скоро люди начнут умирать, многие из них не получив при этом надлежащей медицинской помощи. Это также будет результатом действий и бездействия комендатуры и полиции. Их подходы в этом смысле неприемлемы, нельзя за счет жизней поддерживать экономику, потому что в результате мы теряем и экономику, и жизни», - отметил Иоаннисян.

Он напоминает, что даже когда некоторое время назад в стране был введен карантин, полиция не контролировала его реализацию должным образом, на практике ничего не делалось, для проформы были выставлены несколько бронемашин, как будто они проверяли бланки передвижения. А теперь полиция не может обеспечить обязательное ношение масок. По его словам, решение не соблюдать эти правила, отменить карантин, а затем сделать ношение масок обязательным привело к тому, что число инфицированных стало резко расти.

«Система здравоохранения, мягко говоря, находится на грани коллапса, если уже не переживает коллапс. Если люди с двусторонним воспалением легких не могут получить надлежащую медицинскую помощь, если эти сведения соответствуют действительности, если все места в реанимации уже заняты, то это можно в определенной мере назвать коллапсом», - подчеркнул Даниэл Иоаннисян.

Представитель НПО уверен, что комендатура и государственные органы больше не контролируют распространение инфекции, не выясняют круг контактов пациентов, не тестируют лиц, контактировавших с инфицированными, больше не изолируют пациентов, добросовестные остаются дома, а другие выходят на улицу и общаются с другими людьми.

«Государство никак не пытается контролировать распространение вируса просто потому, что распространение достигло таких масштабов, что государство не может его контролировать», - сказал координатор общественной организации «Объединение информированных граждан».

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