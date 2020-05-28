Комендатура не видит необходимости в карантине. НПО сигнализируют, что система здравоохранения находится на грани коллапса

«Комендатура в данный момент не видит необходимости в повторном введении карантина», - в беседе с Радио Азатутюн сообщила пресс-секретарь премьер-министра Армении Мане Геворкян, комментируя требование примерно десятка неправительственных организаций (НПО) ввести двухнедельный строгий карантин.

Напомним, что представители гражданского общества в распространенном заявлении подчеркнули, что, несмотря на требование комендатуры, граждане все равно повсеместно не носят маски. Правоохранительные органы не в состоянии контролировать соблюдение гражданами правила обязательного ношения маски, это требование нарушается повсеместно. Представители гражданского общества предупреждают: система здравоохранения находится в ситуации, близкой к коллапсу, и рост числа новых случаев приведет к ситуации, которая наблюдалась в Италии или Испании, когда люди не могли получить надлежащей медицинской помощи.

Между тем в комендатуре возражают, что осуществляется строгий контроль, как со стороны полиции, так и со стороны инспекционных органов, и они надеются, что в результате этих действий число инфицированных начнет уменьшаться. Пресс-секретарь комендатуры призывает распространившие заявление НПО помочь им в вопросе повышения информированности граждан.

«Это нежелательный вариант, то есть это вариант, который у нас есть, это один из сценариев, но это нежелательный вариант, учитывая состояние экономики, а также погоду, людей очень трудно насильно удержать дома. Люди хотят выходить, поэтому остается только призвать людей, выходя на улицу, следовать правилам: носить маску, соблюдать социальную дистанцию, а не собираться группами», - сказала пресс-секретарь премьер-министра.

В ответ на звучащую из комендатуры реакцию координатор общественной организации «Объединение информированных граждан» Даниэл Иоаннисян предупреждает, что в результате бездействия комендатуры страна уже близка к ситуации, когда в больницах начнут выборочно лечить пациентов или использовать так называемую селекцию, когда не все тяжелые пациенты получат возможность лечиться в реанимации. Между тем, двухнедельный реальный карантин снизит число случаев инфицирования.

«Очень скоро люди начнут умирать, многие из них не получив при этом надлежащей медицинской помощи. Это также будет результатом действий и бездействия комендатуры и полиции. Их подходы в этом смысле неприемлемы, нельзя за счет жизней поддерживать экономику, потому что в результате мы теряем и экономику, и жизни», - отметил Иоаннисян.

Он напоминает, что даже когда некоторое время назад в стране был введен карантин, полиция не контролировала его реализацию должным образом, на практике ничего не делалось, для проформы были выставлены несколько бронемашин, как будто они проверяли бланки передвижения. А теперь полиция не может обеспечить обязательное ношение масок. По его словам, решение не соблюдать эти правила, отменить карантин, а затем сделать ношение масок обязательным привело к тому, что число инфицированных стало резко расти.

«Система здравоохранения, мягко говоря, находится на грани коллапса, если уже не переживает коллапс. Если люди с двусторонним воспалением легких не могут получить надлежащую медицинскую помощь, если эти сведения соответствуют действительности, если все места в реанимации уже заняты, то это можно в определенной мере назвать коллапсом», - подчеркнул Даниэл Иоаннисян.

Представитель НПО уверен, что комендатура и государственные органы больше не контролируют распространение инфекции, не выясняют круг контактов пациентов, не тестируют лиц, контактировавших с инфицированными, больше не изолируют пациентов, добросовестные остаются дома, а другие выходят на улицу и общаются с другими людьми.

«Государство никак не пытается контролировать распространение вируса просто потому, что распространение достигло таких масштабов, что государство не может его контролировать», - сказал координатор общественной организации «Объединение информированных граждан».