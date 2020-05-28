Произошло второе за месяц нападение на армянскую церковь в Стамбуле

Произошло второе за последний месяц нападение на армянскую церковь в Стамбуле. На днях неизвестный оторвал крест, установленный на двери армянской церкви Сурб Григор Лусаворич (Святого Григория Просветителя), расположенной в районе Скютар.

Наружная камера церкви зафиксировала, как человек подошел, некоторое время смотрел на дверь, затем залез на нее, оторвал крест, бросил его на землю и ушел.

Согласно заявлению администрации церкви, в связи с инцидентом в полицию была подана жалоба, ведется расследование. Крест снова установлен на двери церкви.

Депутат-армянин парламента от прокурдской Демократической партии народов Гаро Пайлан, обращаясь к этому случаю, на своей странице в Facebook написал: «Ненавистническая риторика власти делает преступления на почве ненависти обычными».

Около двух недель некий гражданин пытался поджечь дверь армянской церкви Сурб Аствацацин (Святой Богородицы) в стамбульском районе Бакыркёй. Полиция нашла и задержала преступника. В признательных показаниях он отметил, что пошел на этот шаг, поскольку «это армяне наслали на нас коронавирус».