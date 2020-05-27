Даже если Серж Саргсян, Микаэл Минасян и еще мышка в конце потянут репку, все равно не вытянут - премьер-министр

Под покровительством бывшего посла Армении в Ватикане Микаэла Минасяна под видом селитры в Армению импортировались различные товары, что нанесло государству ущерб на миллиарды драмов.

Премьер-министр Никол Пашинян привел этот эпизод из возбужденного уголовного дела в ответ на вопрос депутата Тиграна Уриханяна, касающийся озвученных зятем экс-президента Сержа Саргсяна обвинений в том, что семья Пашиняна занимается контрабандой.

«Что касается имиджа Армении как якобы контрабандной страны, то я считаю, что интересующиеся этим имиджем должны в первую очередь интересоваться уголовным делом, возбужденным в Комитете государственных доходов в связи с деятельностью Микаэла Минасяна, согласно которому, по имеющейся у меня информации, не нарушая чьей-либо презумпции невиновности, под покровительством упомянутого вами человека в Армению были ввезены самые разные товары: сельскохозяйственная продукция, предметы роскоши, строительные материалы - все что угодно под видом селитры. В результате Армении был нанесен ущерб примерно на 20 млрд драмов», - сказал Пашинян в ходе правительственного часа в парламенте.

Затем он, не называя имен и того, о каком или каких уголовных делах идет речь, заявил, что вскоре коррупционеры «заткнутся».

«Думаю, в результате последних событий они заткнутся. Позвольте мне заверить вас, что они заткнутся, потому что группе защиты предполагаемого обвиняемого, вовлеченного в уголовное дело, в соответствии с законом была предоставлена информация, согласно которой обвиняемый и его семья должны знать, насколько глубоко они погрязли и не смогут сбежать. Даже если, скажем, Серж Саргсян, остальные, все они, дед за репку, или дед за Мишика, внучка за бабку, кошка за деда и еще мышка, самое главное мышка в конце потянет, все равно они не вытянут», - сказал премьер-министр.

Депутат Арман Бабаджанян поинтересовался у министра здравоохранения Арсена Торосяна, прогнозирует ли он коллапс системы здравоохранения.

На это Арсен Торосян ответил: «Мы опять-таки должны сделать все возможное, чтобы не допустить коллапса, когда мы не сможем обслуживать пациентов. Именно поэтому происходит постоянное развитие мощностей. Я как-то привел одну методологию, согласно которой, что у нас может быть 500 тыс. случаев к концу июня, и если такой сценарий произойдет, нам потребуется около 300 млн долларов. Это была оценка. К счастью, в конце июня у нас будет не так много случаев, даже если они будут расти такими быстрыми темпами, поэтому финансовые потребности намного скромнее по сравнению с этим числом, но они достаточно серьезны по сравнению с общими расходами на здравоохранение. Если мы оценим эти расходы очень грубо, они колеблются в диапазоне 1,5-2 млрд драмов (около 3-4 млн долларов) в месяц».