COVID-19: За сутки в Армении скончались 7 пациентов, выявлено 372 новых случая инфицирования

Число случаев коронавируса в Армении за последние сутки увеличилось на 372, в общем составив 7774. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний.

Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 27 мая число выздоровевших пациентов увеличилось на 35 и сейчас составляет 3255.

За сутки от COVID-19 скончались еще 7 пациентов. Таким образом, общее число умерших с начала эпидемии коронавируса нового типа в Армении составляет 98.

С начала эпидемии 44 пациента с диагнозом COVID-19 скончались по другим причинам.

Отметим, что на данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 4377, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 53678.