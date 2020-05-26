Премьер-министр: Мы имеем дело со второй волной коронавируса

В стране сложилась довольно сложная ситуация в связи с распространением эпидемии коронавируса нового типа, по сути, мы можем сказать, что имеем дело со второй волной коронавируса. Об этом сегодня в ходе онлайн-брифинга после заседания комендатуры заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

От отметил, что установленные комендатурой правила адекватны ситуации, эффективны с точки зрения содержания, и проблема состоит в соблюдении этих правил, по этой причине будут применены средства административного принуждения.

«Изучения показывают, что качественное ношение даже сшитых в домашних условиях масок может переломить ситуацию и снизить частоту распространения коронавируса или приблизить ее к нулю. Тем не менее, применяемые до сих пор административные рычаги будут ужесточены, сегодня уже начались рейды в различных частях страны по части соблюдения правил всеми: от физических до юридических лиц и предприятий. На межрегиональных дорогах будут проводиться более строгие проверки, вплоть до установки контрольных пропускных пунктов для проверки того, все ли люди в автомобилях носят маски в соответствии с установленными правилами. В случаях нарушения правил будут применяться строгие меры административной ответственности. Но я повторяю: нашей главной задачей в этом вопросе мы считаем диалог с нашими уважаемыми гражданами», - подчеркнул Никол Пашинян.

Комендант чрезвычайного положения, вице-премьер Тигран Авинян напомнил, что Армения перешла к децентрализованному методу борьбы, в то же время не исключив, что в случае определенного сценария вновь может быть введен карантинный режим, в некоторых общинах он уже введен, например, в Севане и Арени.

По словам коменданта, административные меры будут ужесточены.

Министр здравоохранения Арсен Торосян сообщил, что на данный момент 269 инфицированных находятся в тяжелом состоянии, 51 – в крайне тяжелом, а 15 - подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Министр отметил, что если граждане будут соблюдать профилактические меры, распространение инфекции будет контролируемым.