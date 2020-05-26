Состоялась очередная встреча глав МИД стран-членов ОДКБ

Впервые в истории Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) встреча министров иностранных дел государств-членов организации прошла в форме видеосвязи.
В этом году в ОДКБ председательствует Россия, и, открывая заседание, глава МИД РФ Сергей Лавров говорил о необходимости использования потенциала организации в борьбе с эпидемией коронавируса, затронув также вопрос о биологических лабораториях.
В своем выступлении Лавров упомянул о проведении в рамках ОДКБ мероприятий, посвященных окончанию Второй мировой войны и Великой Победе, и об общем заявлении в этой связи.
Он также коснулся темы миротворческих сил ОДКБ. «Особого внимания требует задача наращивания миротворческого потенциала ОДКБ. Сегодня мы продолжим обсуждать пути решения организационных вопросов и совершенствования правовой базы. Рассчитываю, что это позволит подразделениям ОДКБ участвовать в миротворческих операциях под эгидой ООН», - сказал Лавров.
Касаясь биолабораторий, Лавров предложил обсудить, в частности, приоритетные мероприятия, направленные на развитие сотрудничества в сфере безопасности.
Напомним, что в последние годы официальная Москва периодически поднимает вопрос об американских биологических лабораториях, действующих на постсоветском пространстве.
В армянских экспертных кругах периодически поднимается вопрос целесообразности членства Армении в ОДКБ, особенно тогда, когда организация не делает никаких заявлений в связи с носящими регулярный характер провокациями азербайджанской стороны на границе с Арменией.
Президент Армении Армен Саркисян сегодня в интервью российскому агентству «Спутник», отвечая на вопрос об ОДКБ, сказал: «Военное и военно-техническое сотрудничество Армении и России в двустороннем и многосторонних форматах имеет для нас жизненно важное значение. Думаю, что мы одинаково заинтересованы в укреплении и расширении отношений в рамках ОДКБ, чтобы своевременно и эффективно отвечать на все вызовы и угрозы».
В состав ОДКБ входят Армения, Россия, Беларусь, Казахстан, Таджикистан и Кыргызстан.
На онлайн-брифинге по итогам заседания СМИД ОДКБ Сергей Лавров отметил, что статус наблюдателя в ОДКБ могут получить не только третьи страны, но и организации. Сегодня ОДКБ тесно сотрудничает с Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС) и Содружеством независимых государств (СНГ), и не исключено, что эти две организации в ближайшем будущем получит статусы партнеров ОДКБ. Официальных заявок от этих организаций, по словам Лаврова, пока не поступало.
Отметим, что исполнительные руководители этих организаций сегодня принимали участие в онлайн-встрече глав МИД ОДКБ.
Лавров также подчеркнул, что решение о предоставлении статуса наблюдателя должно приниматься на основе консенсуса, с учетом интересов всех членов ОДКБ.
Напомним, что Азербайджан является членом СНГ.
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