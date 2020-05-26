Буду выпроваживать из зала всех тех депутатов, которые не носят маски – спикер парламента Армении

Председатель Национального собрания Армении Арарат Мирзоян будет объявлять предупреждение, а в случае необходимости также будет выпроваживать из зала тех депутатов, которые не носят маски. Об этом Мирзоян заявил на сегодняшнем заседании парламента.

Он отметил, что в борьбе против распространения коронавируса важна ответственность каждого. Спикер НС заметил, что он сам был в ситуации, когда в закрытом помещении не носил маску.

«Хочу перед всеми вами, нашими гражданами сказать: да, это было неправильно с моей стороны. Я думал, что это торжественный момент, церемония инаугурации президента Арцаха, и хотя это был закрытый зал, я не носил маску. Но хочу признаться, что это было неправильно», - сказал Арарат Мирзоян, еще раз призвав и попросив всех носить маски в зале заседаний парламента.

По состоянию на утро 26 мая, в Армении число случаев коронавируса в стране достигло 7402, из которых активных случаев - 4052. Выздоровели 3220 человек. Всего летальных исходов 91 - от коронавируса, еще 39 - от других заболеваний.