За сутки в Армении от COVID-19 скончались 6 пациентов; выявлено 452 новых случая инфицирования

Число случаев коронавируса в Армении за последние сутки увеличилось на 452, в общем составив 7113. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний.

Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 25 мая число выздоровевших пациентов увеличилось на 81 и сейчас составляет 3145.

За сутки от COVID-19 скончались еще 6 пациентов. Таким образом, общее число умерших с начала эпидемии коронавируса нового типа в Армении составляет 87.

С начала эпидемии 39 пациентов с диагнозом COVID-19 скончались по другим причинам.

Отметим, что на данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 3842, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 51594.