Глава Минздрава не исключил возможности «глубокой сортировки» пациентов с коронавирусом

Министр здравоохранения Армении Арсен Торосян сегодня в ходе онлайн-заседания Общественного совета не исключил возможности так называемой «глубокой сортировки» пациентов с коронавирусной инфекцией, то есть отказа от лечения безнадежных пациентов по причине загруженности системы здравоохранения.

«Возможно, мы пойдем на глубокую сортировку. Например, глубокая сортировка проводится во время войны, когда на лечение принимают пациентов, имеющих шанс выздороветь, и наоборот. Не исключено, что даже при сохранении нынешних темпов распространения вируса мы в ближайшие дни пойдем на это. Но мы делаем все, чтобы избежать этого, развертываем новые койки и т.д.», - сказал Торосян.

Министр не считает, что если бы с сегодняшнего дня не было новых инфицированных, то имеющееся число заболевших пациентов вынудило бы пойти на глубокую сортировку.

В соответствии с новым решением Минздрава инфицированные граждане, у которых болезнь протекает бессимптомно либо в легкой форме, с сегодняшнего дня должны самоизолироваться дома, их больше не будут изолировать в больницах и гостиницах.

На вопрос членов Общественного совета, не представляет ли это угрозу для членов семей инфицированных граждан, Торосян ответил, что невозможно изолировать тысячи граждан, так как нет столько места для этого, а кроме того посылать граждан с позитивным тестом на коронавирус домой более безопасно, потому что они знают, что инфицированы и будут защищаться и защищать своих родных, в отличие от других граждан, которые возможно также инфицированы, но не знают об этом.

Министр не стал обнадеживать, заявив, что окончание пандемии не просматривается, а вопрос вакцины решится нескоро, поэтому через несколько месяцев лучше не станет.

Отметим, что за последние сутки число случаев коронавируса в Армении увеличилось на 322, в общем составив 5928. По состоянию на 11:00 22 мая число выздоровевших пациентов увеличилось на 293 и сейчас составляет 2874. За сутки от COVID-19 скончались еще четыре пациента. Таким образом, общее число умерших с начала эпидемии коронавируса нового типа в Армении составляет 74. Еще 28 пациентов с диагнозом COVID-19 скончались по другим причинам. На данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 2952, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 47654.