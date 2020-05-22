Фотографии с банкета после инаугурации главы Карабаха вызвали критику

Фотографии банкета после инаугурации вновь избранного главы Карабаха Араика Арутюняна вызвали резкую критику в адрес властей Армении.

На фотографиях, запечатлевших состоявшийся накануне банкет, видно, что премьер-министр Армении Никол Пашинян, председатель Национального собрания Армении Арарат Мирзоян и несколько десятков других высокопоставленных чиновников принимают участие в банкете, организованном на открытом воздухе, не придерживаясь социальной дистанции.

Пользователи социальных сетей подвергли критике факт проведения такого многолюдного мероприятия во время распространения коронавируса, напомнив, что сам премьер-министр Армении неоднократно призывал граждан не посещать многолюдные мероприятия и носить маски. Между тем, как отмечали пользователи соцсетей, сами армянские чиновники не следуют этим правилам.

На заседании правительства накануне премьер-министр Никол Пашинян заявил, что ситуация с коронавирусом очень серьезная и что чиновники должны служить примером для граждан. «Граждане, в том числе в социальных сетях, очень правильно заметили, что если ношение масок в закрытых помещениях является обязательным, то почему это условие не соблюдается в здании правительства и во время обсуждений в правительстве? Думаю, что это очень справедливое и правильное замечание», - заявил Пашинян, который как и все члены кабинета был на заседании в маске.

В беседе с Радио Азатутюн пресс-секретарь премьер-министра Армении Мане Геворкян отреагировала на критику, заявив, что во время мероприятия в Карабахе были соблюдены все установленные правила.