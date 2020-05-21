Прием в вузы в этом году будет проведен на основании результатов одного экзамена

Правительство Армении сегодня утвердило порядок проведения приемных экзаменов в вузы на 2020-2021 учебный год.

«Необходимость принятия решения обусловлена целью организации процесса приема в вузы в условиях чрезвычайного положения, объявленного с целью профилактики распространения нового коронавируса в Армении. В соответствии с этим возникла необходимость организовать онлайн-процесс принятия заявок на поступление и в ходе вступительных экзаменов соблюдать установленные Министерством здравоохранения санитарно-гигиенические правила. Решением предлагается прием в вузы проводить на основании результатов одного вступительного экзамена, учитывая также тот факт, что абитуриенты заранее были осведомлены о том, какие экзамены должны сдавать, и подготовились сдать два или три вступительных экзамена», - говорится в сообщении пресс-службы аппарата премьер-министра Армении.

Были выбраны те экзамены, которые, в зависимости от особенностей специальности, более необходимы для обучения данной специальности. А по тем специальностям, где экзамены выбирались на усмотрение абитуриента, выбор одного экзамена также оставлен на усмотрение абитуриента.

Абитуриенты должны отправить заявки на вступительный экзамен с указанием специальностей в Центр оценки и тестирования электронным способом с 25 мая по 15 июня.

Как отметил министр образования, науки, культуры и спорта Араик Арутюнян, вступительные экзамены будут проведены с 1-го по 8 июля. По словам министра, срок был выбран таким образом, чтобы экзаменационный процесс не помешал процессу призыва в армию и призывники могли сдать экзамены.