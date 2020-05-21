Никол Пашинян: Ситуация очень серьезная

«Дела, связанные с коронавирусной инфекцией, у нас идут не очень хорошо», - на заседании правительства сегодня заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

За прошедшие сутки число случаев коронавируса в Армении увеличилось на 335, в общем превысив 5600. Еще трое пациентов скончались от COVID-19. Таким образом, общее число умерших с начала эпидемии коронавируса нового типа в Армении составляет 70.

«Ситуация гораздо серьезнее, чем мы можем себе представить, или, скорее, представляем. И нам нужно принять строжайшие меры по борьбе с эпидемией, чтобы нам не пришлось снова вводить жесточайшие ограничения», - заявил Никол Пашинян.

Впервые на сегодняшнем заседании правительства все члены кабинета были в масках.

«Мы должны осуществлять карантин без карантина», - продолжил премьер-министр.

По его словам, именно эта стратегия принята на вооружение его правительством на данном этапе. Пашинян подчеркнул индивидуальную ответственность каждого, чтобы не столкнуться с новыми потрясениями. Он также высказался за необходимость более строгого контроля со стороны полиции и инспекционных органов. «Идеология нашего правительства заключается в том, что мы должны решать эти вопросы в рамках индивидуальной ответственности, включая индивидуальную ответственность каждого из нас, индивидуальную ответственность каждого гражданина, индивидуальную ответственность каждого должностного лица. И я прошу всех нас относиться к этому максимально серьезно, иначе мы столкнемся с новыми потрясениями», - заявил он.

После заседания правительства министр здравоохранения Арсен Торосян представил более подробные данные о количестве тяжелых и крайне тяжелых случаях инфекции, отметив, что число таких случаев растет. «Число граждан в тяжелом состоянии составляет 135, число граждан в крайне тяжелом состоянии - 63, 15 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Другими словами, с увеличением числа случаев, большинство из которых остаются бессимптомными или проходят в легкой форме, увеличивается число граждан, находящихся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, а также число граждан, подключенных к ИВЛ. И это то обстоятельство, которого мы всегда пытались избежать или отодвинуть этот день, потому что сами по себе цифры о выявлении новых случаев не были бы столь опасными, если бы у нас не было граждан в крайне тяжелом и тяжелом состоянии», - отметил министр.

Отметим, что люди, у которых коронавирусная болезнь проходит с легкими симптомами, с завтрашнего дня будут изолированы в домашних условиях.