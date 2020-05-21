МИД РА: Угрозы войны не могут повлиять на позиции армянских сторон в карабахском вопросе и на демократические процессы в Карабахе

Угрозы войны и милитаристская позиция, будь то в виде заявлений или широкомасштабных военных учений, проводимых с нарушением международных обязательств, являются традиционными компонентами неконструктивной позиции Азербайджана, которые не могут оказать какого-либо влияния на позиции армянских сторон в карабахском вопросе и на демократические процессы в Нагорном Карабахе. Об этом заявила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян, комментируя заявление МИД Азербайджана относительно состоявшейся в Шуши инаугурации новоизбранного президента Нагорного Карабаха Араика Арутюняна.

«Тем не менее, они однозначно вредят формированию среды, способствующей миру, которая необходима для рассматривания содержательных вопросов. Армения привержена исключительно мирному урегулированию конфликта в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ», - подчеркнула Нагдалян в своем комментарии, который опубликовала пресс-служба МИД Армении.

«Еще раз поздравляя народ Арцаха [Нагорного Карабаха – ред.] с формированием власти в результате демократических процессов, хотим подтвердить, что Республика Армения продолжит тесное сотрудничество с новыми властями, представляющими народ Арцаха в мирном процессе, и в этом контексте будет последовательно защищать реализацию права народа Арцаха на самоопределение без каких-либо ограничений», – говорится в сообщении.

МИД Азербайджана в опубликованном вчера заявлении, в частности, назвал «провокацией» как проведенные в этом году выборы в Карабахе, так и инаугурацию новоизбранного президента НК, утверждая также, что участие премьер-министра Армении в этой церемонии является «черным пятном на репутации человека, который позиционирует себя демократом». «Война еще не закончена, и Азербайджан оставляет за собой полное право обеспечить свою территориальную целостность в рамках его международно признанных границ всеми необходимыми способами, - согласно азербайджанским СМИ, также заявил официальный Баку, добавив: - Пусть никто не сомневается в том, что оккупированные территории будут освобождены».

Напомним, в Нагорном Карабахе сегодня вступил в должность новоизбранный президент Араик Арутюнян, а также было созвано первое заседание новоизбранного Национального собрания 7-го созыва.