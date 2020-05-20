Специалисты прогнозируют падение цен на недвижимость на 10% в ближайшие месяцы

В ближайшие месяцы вследствие пандемии коронавируса цены на недвижимость могут упасть на 10%, прогнозируют специалисты данной сферы. Последствия пандемии уже заметны на рынке недвижимости.

Президент холдинга «Акцерн» Акоп Багдасарян отметил: «Будет зафиксировано падение спроса на 25-30%, но по части стоимости, скажем, до 10%, не более».

Статистика показывает, что за время действия ограничений чрезвычайного положения количество сделок по купле-продаже и аренде домов и квартир значительно сократилось. В апреле этого года было заключено примерно на 82% меньше сделок, чем за аналогичный период 2019 года.

Начальник отдела систематического мониторинга Комитета кадастра Анна Назарян в беседе с Радио Азатутюн сказала: «У нас было довольно значительное сокращение числа сделок, что связано с чрезвычайным положением, но здесь также важно отметить тот факт, что наши офисы не работали, хотя Комитет кадастра вновь запустил нашу электронную платформу, посредством которой можно было подавать заявления, получать ответы, а также окончательные документы и прочее. Поскольку это новый инструмент, мы запустили его приблизительно в начале марта, естественно, для рядовых граждан это создавало некоторые сложности».

По мнению экономиста Баграта Асатряна, помимо других факторов, на сокращение числа сделок повлияла также неопределенная ситуация, вызванная коронавирусом.

«Если раньше разные субъекты решали заключить ту или иную сделку, в основном по купле-продажп, арендп, естественно, в этой ситуации они пытались отложить принятие решений, дождаться стабилизации ситуации и затем заключить свои сделки», - сказал Асатрян.

Экономист убежден, что объемы купли-продажи недвижимости в последующие месяцы уже не будут резко снижаться, даже в случае экономического спада.

«В глобальном плане, даже если у нас будет экономический спад на уровне 2009 года, на рынке недвижимости сценарий 2009 года не повторится. Хочу напомнить, что в предшествовавший этому период основным фактором экономического роста в 2009 году было активное развитие рынка недвижимости и, в частности, строительство жилья», - отметил Баграт Асатрян.

Представители сферы недвижимости уже подсчитывают убытки, которые они понесли вследствие коронавируса. Ограничения, продлившиеся около двух месяцев, оказали значительное негативное влияние на деятельность агентств недвижимости. Государственную экономическую помощь они считают недостаточной для рынка недвижимости, называя ее «косметической». По словам президента холдинга «Акцерн» Акопа Багдасаряна, для восстановления сферы необходим индивидуальный подход.

Несмотря на спад в апреле, Комитет кадастра в последние дни уже фиксирует положительный сдвиг.

«Я замечаю рост числа сделок, слежу за процессом подачи заявок. Сегодня еще 20 мая, но уже есть довольно позитивные тенденции, количество сделок очевидным образом растет», - отметила Анна Назарян.

Кстати, положительный сдвиг сохранился даже в марте, когда уже были введены ограничения. А каким для рынка недвижимости будет год в целом, в Комитете кадастра давать оценки не торопятся, лишь приводят показатели прошлого года: в 2019 году был зарегистрирован беспрецедентно высокий показатель, начиная с 2009 года: было совершено более 51 тысячи сделок по купле-продаже недвижимости. В комитете надеются, что динамика будет сохраняться в некоторой степени в течение всего текущего года.