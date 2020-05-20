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Общество

После двухмесячного перерыва открылись детские сады

После более чем двухмесячного перерыва детские сады сегодня вновь открыли свои двери для детей работающих родителей.

Деятельность дошкольных учреждений будет осуществляться в соответствии с четкими указаниями комендатуры: посторонние лица внутрь не допускаются, даже родители, приводя и уводя детей, не смогут входить в здание детсада, должна соблюдаться социальная дистанция, должны быть исключены скопления людей, необходимо обеспечить регулярную дезинфекцию и вентиляцию помещений в дошкольных учреждениях, работникам детсадов и детям как минимум дважды в день должна измеряться температура, тесный контакт между детьми должен быть сведен к минимуму.

Детский сад № 62 в ереванском районе Давидашен сегодня принял 41 из 415 подопечных. Медицинский работник учреждения Аревик Гдилян заверила, что они соблюдают все требования: «Сделана разметка для родителей, чтобы обеспечить социальную дистанцию, утром во время приема проводится измерение температуры. Вход посторонним строго воспрещен».

В детском саду подчеркнули, что количество детей во всех группах уменьшилось, поэтому следить за ними нетрудно.

Во время посещения корреспондента Радио Азатутюн часть детей обедала, другие уже лежали в кроватях.

Детский сад № 5 в центре Еревана принял сегодня только 8 детей. Медсестра Гаяне Худоян заверила, что всем была измерена температура, все в порядке․ «Сделана разметка для родителей, чтобы они соблюдали социальную дистанцию. Последняя линия – это линия, где родитель и ребенок прощаются. Родитель ждет там, ребенку в его присутствии измеряют температуру и принимают его. Я зафиксировала измерения в журнале. Если утром у кого-то будет зафиксирована высокая температура, сразу же отправим домой. Если температура повысится в течение дня, позвоним родителю и на горячую линию», - сказала медсестра.

Она отметила, что детям очень трудно не общаться друг с другом.

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