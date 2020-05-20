COVID-19: В Армении за сутки число выздоровевших превысило число вновь выявленных случаев, трое пациентов скончались

Число случаев коронавируса в Армении за последние сутки увеличилось на 230, в общем составив 5271. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний.

Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 20 мая число выздоровевших пациентов увеличилось на 255 и сейчас составляет 2419.

Отметим, что число выздоровевших за сутки превысило число вновь выявленных случаев.

За сутки от COVID-19 скончались еще трое пациентов. Таким образом, общее число умерших с начала эпидемии коронавируса нового типа в Армении составляет 67.

Как сообщает Минздрав Армении, все трое скончавшиеся - мужчины (78, 68 и 65 лет), у которых были сопутствующие хронические заболевания.

Согласно официальным данным, с начала эпидемии 27 пациентов с диагнозом COVID-19 скончались по другим причинам.

Отметим, что на данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 2758, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 44071.