Сфера туризма ожидает от правительства дифференцированного подхода

Экскурсовод Яша Соломян, который даже в условиях пандемии организует экскурсии, является специалистом немецкого языка. Он предполагает, что в ближайшее время у него не будет немецкоязычных гостей, поэтому он сосредоточился на внутреннем рынке.

Он не сравнивает сегодняшнее положение дел в сфере туризма с реалиями прошлого года, но и не жалуется: они работают по правилам, диктуемым эпидемией. «Мы в первую очередь стараемся максимально уделить внимание безопасности. Сейчас мы начали сокращать число мест в транспорте, чтобы сохранялась социальная дистанция. Транспорт каждое утро дезинфицируется», - сказал он.

Соломонян также является президентом Армянской ассоциации профессиональных гидов. Он сообщил, что на данный момент они осуществляют продажи на 2020-2021 годы, однако сложно сказать, какой будет показатель активности. «Если бы сегодня в Армении был развитый туризм, в первую очередь, для молодежи, возможно, для нас это не было бы столь болезненно. Потому что в любом случае молодые люди путешествуют и будут путешествовать. Но, к сожалению, наша целевая группа находится в зоне риска, и, думаю, они будут воздерживаться, по крайней мере, до создания соответствующей вакцины», - сказал он.

Представители сферы туризма, которая считается одной из самых рискованных из-за эпидемии коронавирусов, ожидают от правительства дифференцированного подхода.

Директор туристической компании «Анрива» Рипсиме Стамбулян прогнозирует, что в случае отсутствия шагов крупные организации могут обанкротиться, а мелкие - ликвидироваться. Она предлагает дать возможность воспользоваться беспроцентными кредитами также тем компаниям, чей оборот меньше 24 млн и больше 500 млн драмов. Сейчас этими кредитами могут воспользоваться те компании, у которых оборот составляет от 24 млн до 500 млн драмов. «Если бы у нас были беспроцентные кредиты хотя бы сроком на 2-3 года, чтобы просто сохранить сферу и направления. Поскольку многие сделали депозиты на кредитные средства, создали новые направления, и в данный момент отзывать эти депозиты означает вообще отказаться от идеи полетов и деятельности в будущем. Мы не можем отозвать деньги, и у многих нет оборотных средств, потому что туризм стоит», - сказала она.

Компания Рипсиме Стамбулян также является представителем египетской авиакомпании Air Cairo в Армении и Грузии. По ее словам, если в случае Грузии механизмы ясны, то в случае Армении существует неопределенность. Между тем, авиакомпания перед возобновлением полетов хочет понять требования, она надеется, что аэропорт «Звартноц» введет систему скидок, и предлагает для всех без исключения отменить «налог на воздух».

«В особенности интерес к Египту не уменьшился. Это не только вопрос открытия границ, необходимы четкие механизмы, чтобы граждане чувствовали себя защищенными. Потому что у нас у самих есть опасения: если мы возобновляем полеты, и наш пассажир не проходит в достаточной мере проверку или тестирование в Ереване, затем прибывает в Египет, и в Египте выясняется, что он инфицирован Covid-19. В этом случае, естественно, мы изолируем его, будем содержать таких пассажиров за наш счет. Но нормально ли это, чтобы гражданин Армении оставался в изоляции в течение 14 дней в чужой стране?» - сказала Стамбулян.

Что касается гостиниц, то большинство из них заключили с правительством договоры и служат в качестве изоляторов для инфицированных коронавирусом и контактировавших с инфицированными граждан. Для других гостиниц сохранение рабочих мест стало серьезной проблемой. Они говорят, что в марте платили зарплату за свой счет, в апреле воспользовались программой помощи правительства, а сейчас вынуждены отправлять сотрудников в неоплачиваемый отпуск.

В Министерстве труда и социальных вопросов Радио Азатутюн сообщили, что 8-я программа, предусматривающая выплату минимальной заработной платы работникам в ряде сфер, была единовременной, и в настоящее время новый проект не предусмотрен.

Президент Армянской федерации туризма Мехак Апресян также считает большой проблемой отсутствие единого административного регистра в сфере туризма, что усложняет процесс оказания адресной помощи.

В Национальном собрании сегодня дискуссию с участием представителей более 100 туристических компаний организовал вице-спикер НС Ваге Энфиаджян.

Отметим, что все еще остается в силе решение коменданта о том, что публичные мероприятия с участием более 20 человек запрещены.

Встреча началась позже, чем планировалось. Людям разрешалось входить небольшими группами, а снаружи граждане соблюдали социальную дистанцию не между собой, а от видеокамер журналистов.