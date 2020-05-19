Премьер: Если мы не сломаем этот темп, то 29 мая у нас будет 10 тысяч случаев коронавируса, а 12 июня – 20 тысяч

В данный момент мы стоим перед большой проблемой, и причина этой проблемы заключается в том, что мы все, пожалуй, недостаточно серьезно относимся к коронавирусу, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян во время прямого эфира на своей странице в Facebook.

«Каждый из нас должен проявить особую политическую и гражданскую ответственность», - заявил премьер-министр. «Если мы не сломаем этот темп, то 29 мая у нас будет 10 тысяч случаев коронавируса, а 12 июня – 20 тысяч», - добавил он.

Это, по словам Пашиняна, будет означать, что число смертей существенно увеличится, потому что отделения реанимации будут переполнены.

«Если мы не сможем сломать эту динамику, если мы не замедлим темп, мы действительно столкнемся с очень серьезными проблемами, и каждый день у нас будут десятки, а может и сотни смертей. А это значит, что мы будем вынуждены вводить жесточайшие ограничения. Но у нас есть возможность не делать этого, и лучший способ не делать этого – это опять же индивидуальная ответственность каждого из нас», - заявил глава армянского правительства.

Пашинян подчеркнул, что в эти дни он встречал на улицах людей, которые ходят и разговаривают без масок, не придерживаясь социальной дистанции. Он призывал граждан носить маски, поддерживать социальную дистанцию, дезинфицироваться, использовать только дезинфицированную посуду.

Премьер-министр подчеркнул, что в автобусы и общественный транспорт без маски входить нельзя. «Мы примем строжайшие меры, будем штрафовать нарушителей, потому что это вопрос национальной безопасности, вопрос соблюдения правил».

Напомним, что число случаев коронавируса в Армении за последние сутки увеличилось на 218, достигнув 5041. Всего с начала эпидемии коронавируса нового типа в Армении от инфекционного заболевания скончалось 64 человека.