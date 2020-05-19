Регулярные рейсы из России в Армению уже возобновились, сегодня в 19:25 ожидается рейс Сочи-Ереван.

О возобновлении рейсов на прошлой неделе говорил комендант чрезвычайного положения, вице-премьер Тигран Авинян.

Начавшимися с 15 мая регулярными рейсами из России в Армению прибыли более 450 граждан. Только 229 человек прибыли в Ереван два дня назад из московского аэропорта «Домодедово» самолетом авиакомпании Red Vings.

Одним из них был Артак Марукян, у которого проблемы со здоровьем, сломана нога. Он выписался из больницы, 15 дней жил на съемной квартире в Москве, а сейчас уже находится дома - в Ванадзоре.

«Нас быстро встретили, проверили, мне предоставили личную машину и отвезли в Ванадзор», - сообщил Радио Азатутюн Марукян.

Отметим, что по требованию комендатуры те, кто вернулся из-за границы, должны самоизолироваться, то есть, собственными средствами ограничить свои контакты с внешним миром. Артак Марукян говорит, что даже при самом большом желании не смог бы нарушить закон, ведь у него сломана нога.

После перенесенного в России инсульта и ожидания в течение месяца тем же рейсом в Ереван вернулся 54-летний Алексан Хачатрян. Его дочь Лусине рассказала, как его встретили, проводили и предъявили требование самоизоляции: «Нам не разрешили встретить их в аэропорту, нам сказали, что привезут по адресам. Мы пришли домой и ждали его, но фактически их высадили из автобуса на расстоянии 3 километров от дома, мы не знали об этом, а он вообще не может брать тяжести, перенес инсульт, была лишь эта проблема».

На вопрос, как они организовали самоизоляцию отца, нуждающегося в уходе, Лусине Хачатрян ответила: «Да, мы понимаем, мы ни с кем не общаемся. У нас в доме один человек выходит утром в магазин и возвращается, больше никуда не ходит».

На вопрос, предупредили ли их, что если они нарушат условия самоизоляции, их ожидает штраф, она ответила: «Он должен оставаться в режиме самоизоляции, но ничего такого нам не говорили».

В посольстве Армении в России Радио Азатутюн сообщили, что следующие рейсы в Армению ожидаются 23 мая - из Краснодара, 25 мая - из Москвы, 27 мая - из Санкт-Петербурга.

Политолог Мариам Овсепян, которая в эти дни находится в московском аэропорту «Домодедово», передала Радио Азатутюн видеоматериал, на котором видно, как наши соотечественники в «Домодедово» все еще с нетерпением ждут своей очереди, а представитель МЧС Армении в России Артак Казарян призывает их быть более терпеливыми.

«Чтобы организовать каждый из этих рейсов, мы получаем специальное разрешение на полет от их правительства, потому что [небо] закрыто, никто не даст нам разрешение на пять рейсов в день, потому что [воздушное пространство] закрыто по решению правительства. А в нашей стране в связи с чрезвычайным положением принять столько человек сразу невозможно, потому что пандемия», - говорит Казарян.

Кстати, многие хотят вернуться на родину не только воздушным, но и наземным путем. По сообщению Министерства иностранных дел, в настоящее время на контрольно-пропускном пункте «Верхний Ларс» с российской стороны находятся около 35 граждан Армении, которые хотят вернуться в Армению на собственных автомобилях. Однако министерство сообщает, что в условиях чрезвычайного положения, объявленного в стране грузинскими властями вследствие распространения нового коронавируса, российско-грузинская граница по-прежнему остается закрытой для иностранных граждан.

В беседе с Радио Азатутюн пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян сказала, что оставшиеся там люди категорически отказываются от помощи, предлагаемой министерством, то есть, от бесплатной перевозки, по крайней мере, детей и женщин в Армению, «требуя организовать их возвращение в Армению исключительно на их личных автомобилях». Представитель МИД подчеркнула, что «граждане Республики Армения могут вернуться из России в Армению наземным путем на своих собственных автомобилях только после отмены решения правительства Грузии об ограничении въезда для иностранцев».