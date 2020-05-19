На улице наличие маски обязательно, ношение - нет, в противном случае налагается штраф в размере 10 тыс. драмов

После рекордного показателя за прерыдуший день, когда был зарегистрирован 351 новый случай заражения коронавирусом, в Армении за прошедшие сутки число инфицированных коронавирусом выросло на 218 человек, достигнув 5041. Также были зафиксированы еще три случая смерти.

В то же время число выздоровевших беспрецедентно велико: за один день из больниц выписались 145 человек, общее число выздоровевших составило 2164 человека, сегодня в беседе с Радио Азатутюн сообщила пресс-секретарь министра здравоохранения Алина Никогосян.

«По состоянию на 11 часов 19 мая, в общей сложности подтвержден 5041 случай коронавирусной болезни, из которых 2164 человек уже выздоровели, 64 случая - со смертельным исходом. На данный момент на фактическом лечении находятся 2788 пациентов. Общее количество проведенных до сих пор тестов на коронавирус составляет 43041, и если фиксировать данные за вчерашний день, нужно сказать, что у нас 218 новых случаев заболевания и 145 выздоровевших», - сказала Никогосян.

Вчера был проведен 1191 тест, в предыдущий день - 1620 тестов. Общее число умерших достигло 64. «Пациентам было 59 лет, 74 года и 56- лет. Двое из них – мужчины, одна - женщина, у них были сопутствующие хронические заболевания», - отметила пресс-секретарь министра здравоохранения.

Решением коменданта, со вчерашнего дня, 18 мая, в Армении на всех открытых территориях нужно иметь при себе маску, а в закрытых помещениях - обязательно ее носить.

Сегодня Национальное собрание приняло в первом чтении представленный правительством проект закона «О внесении изменений и дополнений в Кодекс об административных правонарушениях», согласно которому нарушение требований свободного передвижения во время чрезвычайного положения влечет за собой штраф в десятикратном размере условной минимальной заработной платы, то есть - 10 тысяч драмов (20 долларов США). Между тем, согласно действующему требованию, размер штрафа может составлять от 100 тыс. до 250 тыс. драмов.

Представляющий проект в парламенте заместитель министра юстиции Ваге Даниелян пояснил, что предлагаемое изменение касается наличия масок у людей на открытых территориях, то есть, на улице человек может не носить маску, но должен ее иметь, а если не имеет, может быть оштрафован на 10 тыс. драмов. Что касается закрытых помещений, то хозяйствующие субъекты несут ответственность за то, чтобы люди, находящиеся на их территории, носили маски, в противном случае они будут оштрафованы на сумму от 100 тыс. до 300 тыс. драмов (от 200 до 600 долларов США).

«Мы считаем, что штраф в размере 100 тыс. или до 250 тыс. драмов за отсутствие маски у человека является несоразмерным. Поэтому устанавливается эта мера ответственности – в размере 10 тыс. драмов», - сказал он.