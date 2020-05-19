В Армении бессимптомных инфицированных коронавирусом начнут оставлять дома, за ними будут наблюдать врачи поликлиник

Через несколько дней в Армении сотни граждан с положительным результатом теста на коронавирусную инфекцию, у которых нет симптомов, или же есть симптомы в легкой форме, из мест изоляции, вернутся домой, а вновь диагностированные граждане не будут изолироваться в гостиницах или больницах. Об этом на своей странице в Facebook написал министр здравоохранения Армении Арсен Торосян.

Обращаясь к медработникам городских поликлиник, сельских амбулаторий и центров здоровья, министр написал, что наблюдение за бессимптомными больных ляжет на их плечи, как это в прошлом было с больными легкими формами ОРВИ.

«Это изменение связано с двумя обстоятельствами. Во-первых, число граждан с подтвержденным диагнозом растет с каждым днем, изменилась стратегия лечения бессимптомных случаев с точки зрения оптимального использования коек и других ресурсов», - отметил Арсен Торосян.

Как сообщил министр, для плавного осуществления этого изменения стратегии Национальный институт здравоохранения Минздрава Армении проведет широкомасштабные дистанционные курсы по процедурам ведения пациентов с COVID-19 в домашних условиях. Он призвал медработников активно участвовать в них.

«Для оперативного поддерживания связи в медицинском центре «Сурб Григор Лусаворич» Минздрава Армении будет создан колл-центр для врачей, где врачи-специалисты с большим опытом лечения коронавируса будут консультировать своих коллег как по методическим вопросам, так и по конкретным пациентам», - написал Арсен Торосян.