Сопредседатели готовят новую встречу министров иностранных дел Армении и Азербайджана

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров провел видео-конференцию с сопредседателями Минской группы ОБСЕ, в ходе которой обсуждались текущая ситуация в урегулировании нагорно-карабахского конфликта, а также шаги, которые должны быть предприняты в предстоящие месяцы после пандемии коронавируса, сообщает МИД Азербайджана.

Согласно сообщению, стороны договорились уточнить время и место проведения следующей встречи министров иностранных дел Армении и Азербайджана. Отмечается, что такая встреча пройдет при посредничестве сопредседателей после ослабления пандемии.