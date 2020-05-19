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Карабах

Сопредседатели готовят новую встречу министров иностранных дел Армении и Азербайджана

Главы МИД Армении и Азербайджана с сопредседателями Минской группы ОБСЕ (архивная фотография)

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров провел видео-конференцию с сопредседателями Минской группы ОБСЕ, в ходе которой обсуждались текущая ситуация в урегулировании нагорно-карабахского конфликта, а также шаги, которые должны быть предприняты в предстоящие месяцы после пандемии коронавируса, сообщает МИД Азербайджана.

Согласно сообщению, стороны договорились уточнить время и место проведения следующей встречи министров иностранных дел Армении и Азербайджана. Отмечается, что такая встреча пройдет при посредничестве сопредседателей после ослабления пандемии.

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