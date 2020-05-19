COVID-19: За сутки в Армении выявлено 218 новых случаев инфицирования, трое пациентов скончались

Число случаев коронавируса в Армении за последние сутки увеличилось на 218, в общем составив 5041. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний.
Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 19 мая число выздоровевших пациентов увеличилось на 145 и сейчас составляет 2164.
За сутки от COVID-19 скончались еще трое пациентов. Таким образом, общее число умерших с начала эпидемии коронавируса нового типа в Армении составляет 64.
Напомним, что с начала эпидемии коронавируса нового типа 25 пациентов с диагнозом COVID-19 скончались по другим причинам.
Отметим, что на данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 2788, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 43041.
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