Не все рестораны и спортивные залы готовы открываться в соответствии с установленными комендатурой правилами

Измерение температуры, дезинфекция, маска, перчатки – только после этого двери ресторанов, торговых центров и спортивных залов открываются перед посетителями.

Это минимальные обязательные инструкции комендатуры, которые, однако, соблюдались сегодня не везде.

С утра в торговом центре «Далма Молл» уже наблюдались скопления посетителей, а призывы сотрудников службы безопасности соблюдать социальную дистанцию не всегда удостаивались внимания.

Кинотеатр и залы развлечений для детей в торговом центре были закрыты, но посетителей с детьми было немало.

Отметим, что торговля не была активной, многие магазины были пусты. Работники магазинов говорили, что это первый день, они пока приспосабливаются к новым условиям.

Почти такая же картина наблюдалась в ресторанах. Еще несколько месяцев назад в зале одного из ресторанов было трудно найти свободное место, а сейчас нет даже бронирования.

На вопрос Радио Азатутюн, приходят ли люди подготовленными, знают ли, что должны носить маску, работник ресторана ответил: «В основном знают, а кто не знает, мы сообщаем».

Ресторан Геворка Сукиасяна закрылся через 15 дней после открытия из-за коронавируса. Государственной помощи он не получил, вложил большие инвестиции, пока несет убытки. Однако, в отличие от других хозяйствующих субъектов, он пока не спешит открывать ресторан, оценивает ситуацию, у него нет оптимистичных прогнозов.

«Поймем, какие будут нормы, только тогда откроемся, начнем работать. Нужно разместить столики более удаленно друг от друга, не разрешать, чтобы за стол садились больше двух человек», - сказал Сукиасян.

В бассейне имени Давида Амбарцумяна также царит состояние ожидания. Там не уверены, что смогут обеспечить необходимые условия безопасности. Они написали письмо в комендатуру, ждут, чтобы спортивным залам представили более конкретные условия, надеются, что начнут работать с 1 июня.

Кстати, несколько спортивных клубов сегодня также были закрыты. Клуб «Рибок» на своей странице в Facebook проинформировал, что в соответствии с указанными правительством условиями невозможно обеспечить комфортные тренировки.

В отделе маркетинга и пиара клуба «Оранж Фитнес» Радио Азатутюн сообщили, что часть указанных комендатурой условий просто нереализуема. Они призывают комендатуру проконсультироваться с крупными спортивными клубами для установки стандартов. «При тренировке в маске, естественно, не хватает воздуха, во время тренировки затрачивается много энергии, ты можешь задыхаться, кашлять, в результате это становится более опасным», - сказали в клубе.

Тренирующихся в перчатках, однако, мы встретили в спортивном зале «Нептун».